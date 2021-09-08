SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’den büyüme ve 3600 ek gösterge açıklaması

Sözleşmeyle piyasada düşük ücret alan yaklaşık 320 bin işçinin ücret seviyelerini belli noktaya getirdiklerini belirten Bilgin, "Özel sektör için de yol gösterdik. Onlar için de belli bir taban, zemin oluşturduk. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum. Aynı şeyi memurlar için yaptık. Memurlarla yaptığımız sözleşmede kümülatif olarak yaklaşık yüzde 32 civarında bir artış gerçekleştirdik, tabi bu 2022-2023 için. Genel başkan burada vurguladı. Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle belirledik. 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" diye konuştu.