THY ihraç edilen ürünleri % 35 indirimli taşıyacak

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Hava Yolları (THY) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) arasında ihracatçılara uygun koşullarda kargo hizmeti vermeyi amaçlayan "Hava Kargo İşbirliği Protokolü" imzalandı. Anlaşmayla Turkish Cargo
, ihracat ürünlerini 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 10 ila 35 arasında indirimli taşıyacak. Böylece ihracatta yaklaşık 6 milyar dolarlık ek kapasite oluşacak.
BÜYÜMEYE KATKI VERDİ
Protokol kapsamında, yumurtadan balığa bozulabilir ürünler de indirim kapsamına alındı. Söz konusu protokolün imza töreni, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle
ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
'nın katılımıyla Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi. Törende konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihraç ürünlerin taşınmasında hava yolu ve demir yolu taşımacılığının payının artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Mutabakat zaptıyla da Turkish Cargo tarafından, yıl sonuna kadar 32 ülke, 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve-sebze ve balık taşımalarında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak" dedi. Ekonomik verilerdeki olumlu seyre de dikkat çeken Muş, ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 21.7'lik büyümenin yaklaşık yarısının mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını anımsattı.
1.2 MİLYAR DOLAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, TİM ile THY arasında gerçekleşen işbirliğinin ihracatın gelişmesine büyük katkı sağladığını anlattı. Karaismailoğlu, "THYTİM arasındaki ilk iş birliği sonrası Aralık 2020- Mart 2021 arasındaki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1.2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleşti" diye konuştu.
BOZULABİLİR ÜRÜNLER KAPSAMA ALINDI
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni protokolle ilk defa bozulabilir ürünleri indirim kapsamına aldıklarını belirterek, "Yumurtadan balığa Türkiye
'nin ihracatında son derece önemli ihracat kalemleri de bu işin içine girdi. Ayrıca e-ticaret ürünlerine kadar varan daha geniş bir ürün yelpazesini indirim kapsamına aldık" dedi.
İHRACAT ARTIŞINDA KATKISI BÜYÜK
TİM Başkanı İsmail Gülle, salgında Turkish Cargo'nun hava lojistiğindeki sağlam altyapısıyla ihracat ailesinin yanında olduğunu ifade ederek, "Küresel lojistik ağlarında ciddi kopmaların olduğu, konteyner endekslerinin 4-5 katına çıktığı bir dönemde, ihracatımızı 200 milyarın üstüne çıkarmamızda Turkish Cargo'nun katkısı oldukça büyük" dedi.