Türk Telekom’dan gençler için ‘Bulut Kampı’

Türk Telekom
, bulut teknolojileri alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençler için "Bulut Bilişim Kampı" düzenliyor. Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ilki düzenlenecek kampla bilişim teknolojileri alanında gençlerin kariyerlerine katkı sağlayacak bir gelişim fırsatı sunuyor. Günlük hayatı kolaylaştıran ve geleceğin mesleği olan bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunan kamp, 11-20 Ekim'de çevrim içi yapılacak. Kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterilen performansa göre katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 8 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve birinciye 15 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verilecek.