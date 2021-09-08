Yapay zekâ sigortada üç fayda sunuyor

Yapay zekânın küresel ekonomilere ve sektörlere etkisi her geçen yıl artıyor. Dijital Dönüşüm Danışmanı Dr. Gülay Savaş
'a göre, yapay zekâyı iş ve performans süreçlerine dahil eden sigorta şirketleri, zaman ve maliyet tasarrufu, iyileştirilmiş müşteri deneyimi ve daha doğru müşteri fiyatlandırması ve azalan dolandırıcılık sebebiyle artan kârlılık noktalarında fayda sağlıyor. Ayrıca talep işleme, otomatik onarım maliyeti tahmini, başvuru işleme, sigorta fiyatlandırması, belge oluşturma, müşteri sorgularına yanıt verme ve kişiselleştirilmiş hizmetler, yapay zekânın sigortacılıkta öncelikli kullanım alanları olarak öne çıkıyor.