Avrupa’nın en büyük güneş paneli fabrikasını Limak yapacak

RUS şirketi Unigreen Energy
, Kaliningrad
'taki Chernyakhovsk şehrinde inşa edeceği güneş paneli fabrikası için Limak'ın Rusya
'daki iştiraki Limak Marash
'ı seçti. Toplam yatırım tutarı 24.7 milyar ruble (285.2 milyon euro) olan tesis Avrupa
'nın en büyük güneş paneli üretim fabrikası olacak. Unigreen Energy'nin bir iştiraki olan ve 'EnCore' adını taşıyacak yeni fabrika, Rusya'nın batı şehirlerinden birisi olan Kalningrad
'taki Chernyakhovsk'un Sanayi Bölgesi içinde yer alacak. Yatırımın tamamlanması ile birlikte Avrupa'daki güneş enerjisi sektörünün de değişime uğraması ve tedarik zinciri ile ilgili risklerin azalması bekleniyor. 2022 yılı sonuna doğru üretime geçmesi hedeflenen fabrika 1.3 GW'lık silikon n-type monokristal kütük ve plakanın yanı sıra 1 GW'lık HJT güneş hücresi üretim kapasitesine sahip olacak. Bu fabrikada üretilecek güneş panelleri son dönemde yüksek talep gören ve verimliliği çok yüksek HJT teknolojisi ile üretilecek.