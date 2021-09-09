Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: İlk ödemeyi bugün yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , "Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2.507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz" diye konuştu.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE TOPLAM 75 MİLYON TL ÖDENECEK

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla fındık üreticilerine ilk ödeminin bugün yapılacağını duyurdu. Pakdemirli, üreticilerin hesaplarına toplam 75 milyon TL yatırılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2.507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."