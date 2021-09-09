Doğu Akdeniz’in LNG ikmal merkezi oluyoruz

BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Arkas Holding
iştiraki Arkas Petrol
ve Japonya'dan Sumitomo Corporation arasında imzalanan gizlilik anlaşmasıyla, LNG'nin (sıvılaştırılmış doğalgaz) gemilerde yakıt olarak kullanımında (bunkering) işbirliği yapılmasına dair ortak çalışmalarda mutabakata varıldı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin, halihazırda Doğu Akdeniz'den geçen gemiler için en büyük yakıt tedarik merkezlerinden biri konumunda olduğuna dikkat çekilerek, "Ağırlıklı olarak Avrupa
'da Rotterdam
ve Barcelona
gibi ana terminallerde yapılan LNG bunkering faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan bunker her geçen gün artıyor. 2019'da yalnızca 6 olan bunker gemi sayısı 2020'de iki katına çıktı. Siparişte olan bunker gemisi sayısı ise 27" denildi.
TÜRKİYE İÇİN BİR İLK
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, "23 bin kilometre ulusal ve uluslararası petrol ve doğalgaz boru hatlarını, Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisleri'ni ve Dörtyol FSRU, Marmara Ereğlisi LNG Gazlaştırma Tesisi olmak üzere 2 gazlaştırma ünitesini uluslararası standartlara göre ve 'En Çevreci Kuruluş Olma' mottosu ile işleten BOTAŞ, global enerji piyasasının en büyük oyuncularından birisidir. LNG bunkering hizmetinin ülkemiz için bir ilk olması ve denizlerde daha çevreci yakıtların kullanılmasını destekleyen politikamız sonucunda 'LNG Yakıt İkmal Merkezi'nin' kurulması, ilklerin öncüsü olan BOTAŞ ve ülkemiz adına mutluluk veren yeni bir adım" dedi. Arkas Petrol Genel Müdürü Seçkin Gül
de "Anlaşmayla Türkiye, Doğu Akdeniz'in LNG yakıt ikmal merkezi olacaktır" diye konuştu. ANKARA
JAPONLARLA BİRLİKTE YAPILACAK
Sumitomo Corporation Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yukio Kanazawa ise şunları kaydetti: "Asya
ve Kuzey Amerika'da LNG yakıt ikmalini başlatan küresel gemi yakıt tedarikçisi olarak bizler, bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösteriyor ve kurumsal çapta 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz."