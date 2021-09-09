Enflasyon son çeyrekte düşüş sürecine girecek

Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
, "Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.
EKİRDEK ENFLASYON DÜŞTÜ
Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Para Politikası, Enflasyon ve Yatırımlar" başlığı altında düzenlenen hibrit toplantıdaki konuşmasında Türkiye
'de makroekonomik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ağustosta TÜFE'deki artışa karşılık, çekirdek enflasyonun 0.46 puan gerileyerek yüzde 16.76'ya indiğini kaydeden Kavcıoğlu, "Ağustos ayında yıllık enflasyon gıda grubunda oldukça belirgin artarken hizmet grubunda sınırlı bir miktar yükseldi, diğer ana gruplarda ise geriledi. Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. Çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırdığını belirten Kavcıoğlu, "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınıyor" dedi.
YATIRIM İŞTAHI ÇOK YÜKSEK
Son döneme ilişkin gelişmeleri anlatırken yatırımlara özel bir vurgu yapan Kavcıoğlu, ikinci çeyreğe ilişkin açıklanan verilerin, özellikle makine-teçhizat yatırımlarında daha belirgin olmak üzere, yatırımların büyümeye önemli oranda katkı verdiğini gösterdiğine dikkati çekti. Kavcıoğlu, TCMB olarak yaptıkları çalışmaların firmaların yatırım iştahının yüksek olduğunu gösterdiğinin altını çizerek, "Son dönemde yapılan anketlerde, firmalarımız inşaat sektörü dışında kalan tüm sektörlerde faaliyeti/üretimi kısıtlayan unsurlar arasında mali imkânsızlıklar veya finansal sorunların payının azaldığını gösteriyor. Üçüncü çeyrekte de firmaların istihdam beklentisinin iyileşmeye devam ettiğini, yatırım eğiliminin ise ana sektörler genelinde güçlü seyrettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz" diye konuştu. Kavcıoğlu ayrıca kredilerin gittikçe daha fazla oranda yatırım, işletme sermayesi ve stok artırımı için talep edildiğini, borç çevirmek için olan talebin ise giderek azaldığını söyledi.
İŞGÜCÜ PİYASASI TOPARLANIYOR
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yüksek frekanslı verilerin, açılmanın etkisiyle iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ettiğini belirterek, "Sanayi ve inşaat sektörlerindeki istihdam artışı ile tarım dışı istihdam salgın öncesi düzeylerini aştı. Önümüzdeki dönemde hizmetler sektöründe de istihdamın salgın öncesi düzeyini aşacağını değerlendiriyoruz" dedi. Kavcıoğlu, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85'ler gibi yüksek bir platoya ulaştığını hatırlatarak, yılın ilk yarısında dış ticaretteki reel dengelenmenin oldukça belirgin olduğunu, bu gelişmeler ışığında, ihracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini beklediklerini söyledi.
Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin destekleyici para, maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını kontrol altına almakta daha başarılı olan ekonomiler arasında yer aldığını, bu durumun, üretim, yatırım ve istihdama olumlu yansıdığını söyledi.
REZERV 30 MİLYAR $ ARTTI
Döviz rezervlerindeki gelişmelere de değinen Kavcıoğlu, rezervlerdeki iyileşmenin öngörüleri ile uyumlu seyrettiğine dikkati çekti. Kavcıoğlu, rezervlerin 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına geldiğini belirtti. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımlarının bu artışa katkı yapan ana unsurlar olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, "Yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacak" dedi.
TÜRK LİRASI'NI GÜÇLENDİRECEĞİZ
Kavcıoğlu, euronun Merkez Bankası
rezervlerinde daha geniş şekilde yer alıp almayacağı yönündeki bir soruya, "Biz politika olarak rezerv para dışında TL'nin güçlenmesi için politika üretiyoruz ve önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak daha güçlü bir TL oluşturma yönünde adımlar atacağız. Bu anlamda da TL'nin güçlü olmasıyla beraber, ticaretimizin Avrupa yönünün güçlenmesiyle de Türkiye'de euronun, dolar üzerinde daha baskın bir belirleyici gücü olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.