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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Hububat, bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Hububat, bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Hububat ve bazı hububat tohumlukların ithalatında gümrük vergisi yılsonuna kadar sıfır olarak uygulanacak. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık tarihine kadar sıfır olarak uygulanacak. Ayrıca kahve ithalatının gümrük vergisi AB ve EFTA ülkeleri için yüzde 11'den yüzde 6'ya, Kosova için yüzde 13'ten 8'e, D-8 ülkeleri için yüzde 10'dan 8'e, diğer ülkeler için yüzde 13'ten 8'e düşürüldü. ANKARA
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Hububat, bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
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