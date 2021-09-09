İklim değişikliğine karşı ‘Yeşil Dönüşüm’ atağı

Yıllardır dile getirilen küresel ısınma artık kendini göstermeye başladı. Yaz sıcaklarının aşırı artması, sel felaketleri, orman yangınları, denizlerde ısınma, buzulların erimesi, hortumlar gibi birçok doğa olayı küresel ısınmanın önümüze koyduğu acı tablo olarak ortaya çıkıyor. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için Avrupa Birliği
(AB) Yeşil Avrupa Mutabakatı
'nı (Europe Green Deal
) devreye aldı. Birlik, 2050 yılına kadar karbon salınımının nötr olması hedefini bağlayıcı bir şekilde AB müktesebatına dahil etmeyi planlıyor.
YOL HARİTASI BELİRLENDİ
Türkiye
'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olan AB'nin Yeşil Mutabakatı
'na uyum sağlamak için somut adım atıldı. Türkiye iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Orta Vadeli Program
'a (OVP) 'Yeşil Dönüşüm'ü dahil etti. 2022-2024 dönemini kapsayan OVP'de, Yeşil Dönüşüm kapsamında yapılacak çalışmaların yol haritası da açıklandı. OVP'de, küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin Yeşil Mutabakat Eylem Planı
'nda yer alan hedef ve eylemlerin dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi. Buna göre, sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da dikkate alınarak destek, kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek.
REKABET GÜCÜ ARTIRILIYOR
Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek, uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ihracatın rekabet gücü artırılacak. Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.
SERTİFİKASYON TAMAMLANACAK
Yeşil OSB
ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek. Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecek.
ÇEVREYE DUYARLI FİNANSMAN
ÇEVREYE duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek. Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.