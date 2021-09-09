İzmir’in kuzeyi yabancı yatırımcıyı çağırıyor

Ege Serbest Bölgesi'ni işleten ESBAŞ liderliğinde ayrı bir kurumsal yapı olarak kurulan BASBAŞ tarafından kurulup işletilecek olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile Cumhurbaşkanlığı kararı 8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Türkiye'nin 19., İzmir'in üçüncü serbest bölgesi olacak ve Bergama'nın Aşağıkırıklar Mahallesinde konumlanacak. Serbest Bölgelerin yatırımcıya çok cazip avantajlar sağlayan teşvikli bölgeler olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, serbest bölgelerin ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek için kurulduklarının altını çizdi.

İZMİR EN ÇOK İHRACAT YAPAN İKİNCİ İL



İzmir'deki iki serbest bölgesinin katma değerli üretim ve ihracata zemin hazırladıklarını, ihracata yaptıkları büyük katkıyla İzmir'i en fazla ihracat yapan iller sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci sıraya taşıdıklarını anlatan Eskinazi, İzmir'de üçüncü serbest bölgenin kurulması kararını ihracatçılar olarak mutlulukla karşıladıklarını dile getirdi. İzmir'in 2020 yılında 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan ikinci il olduğuna işaret eden Eskinazi, "İzmir'de yüksek teknolojiyle üretim ve ihracat yapan iki serbest bölgemiz 2020 yılında İzmir'in ihracatına 2 milyar 175 milyon dolarlık katkı sağladı. Serbest bölgelerimizin 2021 yılı Ocak – Ağustos dönemindeki ihracatları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 28'lik artışla 1 milyar 315 milyon dolardan, 1 milyar 686 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatı 1,2 dolar seviyesindeyken, serbest bölgelerimizden yapılan ihracat 8,5 dolar bandında. İzmir'in serbest şehir olması beklentimizi daha önce paylaşmıştık. İzmir, serbest şehir statüsüne kavuştuğu takdirde yabancı yatırımcılar için çok daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecektir. İzmir için diğer alternatif ise serbest bölge sayılarının arttırılmasıdır. Sektörel kümelenmelerin olduğu serbest bölgeler İzmir'e güç katacaktır" diye konuştu.



5 MİLYAR DOLAR KATKI YAPABİLİR



İzmir'in kuzeyinde kurulmakta olan Dikili Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bergama Organize Sanayi Bölgesi ve Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin Çandarlı Limanı, Çanakkale Boğazı ve İstanbul-Çanakkale Otoyolu ile entegre olduğunda yabancı yatırımcı için bir cazibe merkezi haline geldiğini dillendiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir'in kuzeyi öncelikle tarım, yenilenebilir enerji sektörleri olmak üzere yeni nesil yatırımlar ile İzmir'in yıllık ihracatına 5 milyar dolar katkı sağladığı gibi binlerce yeni istihdamın kapılarını açacak."