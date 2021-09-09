Muş’ta ilk kez denenmişti! Olumlu sonuç alındı

Muş'ta, ilk kez deneme olarak bir dönem alanda ekimi gerçekleştirilen pamukta olumlu sonuç elde edildi. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Yıldız Tarım İşletme Müdürlüğü ortaklaşa ilk kez bir dönüm alanda ekimini yapılan Pamuk yüzde 70'ın üzerinde olumlu sonuç ortaya çıktı.
MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde ekimi gerçekleştirilen pamuğun bölgeye tanıtımı ile çiftçinin ekonomisine önemli kazanç sağlanması hedefleniyor. Pamuk tarlasında incelemelerde bulunan MŞÜ Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, MŞÜ başta Muş olmak üzere bölge tarımına katma değeri yüksek olan bitkileri buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Muş'ta ilk defa pamuk alanında bir bilimsel denemeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Karadağ, Çukurova'yla, güney doğu Anadolu bölgesi ve Ege Bölgesiyle müsemma olan Pamuk bitkisi şu anda Muş koşullarında deneme yapılmış durumda. Ukrayna'dan yaklaşık 176 adet pamuk hattı getirildi. Getirilen pamuk çeşitlerimiz erkenci çeşitlerdir. Bu bölgenin adaptasyon suresi kısa olduğu için biz erkenci olan hatları getirip çiftçilerimizle buluşturmayı planlamıştık. İnşallah Muşlu üreticilerimizde erkenci olan pamuk çeşitlerine buluşturmayı hedefliyoruz. Bu yıl bu çalışmanın birinci yılı. Önümüzdeki senede bu çalışma bir daha kurulacak 2 yıllık araştırmanın sonucunda verim ve kalite açısından en yüksek olan hat ve çeşitleri Muşlu çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.
MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim Teknoloji Bölümü görevli Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yaşar, ise bizim amacımız Muş Bölgesinde özellikle küresel iklim değişikliğinden olumlu olarak etkilendiğinin tahmin ediyoruz. Belki hem münavebe açısından hem de istihdam açısından bu bölgeyi önemli gördüklerini belirtti. Genellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ikinci ürün pamuk olarak yetiştirildiğin anımsatan Öğretim üyesi Yaşar," Ukrayna'dan getirdiğimiz pamuk hattı burada denemeye başladık. Şu ana kadar olumlu sonuçlarımızı alıyoruz. Belki verim açısından çok iyi şeyler elde edemezsek bile gelecek yıl inşallah ıslah çalışmalarımıza başlayacağız. Özellikle Muş ekolojik koşullarına uygun birazda soğuk stresine dayanıklı hatları elde etmeye çalışacağız. Eğer böyle olursa Muş ovası ilerleyen dönemlerde münavebeye giren bitki deseninden biri olan pamuk Muş ovasında yetirtirmiş olacağız. Şu ana kadar aldığımız sonuçlara göre olumlu yönde. Kısa sürede hasat etmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. Normalde pamuk 160 gün süre ile sıcak periyod istediğini dile getiren Yaşar, biz burada seçtiğimiz bitkiler 110 gün arasında hasatta gelebilecek çeşitlerdir. Şu anda olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Öngörümüz olarak bundan sonra Muş Ovası'nda sıcaklık bu periyoda giderse yüzde 70 Muş Ovası'nda pamuk yetiştirebileceğiz" diye konuştu.