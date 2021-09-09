Muş’ta ilk kez denenmişti! Olumlu sonuç alındı

MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim Teknoloji Bölümü görevli Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yaşar, ise bizim amacımız Muş Bölgesinde özellikle küresel iklim değişikliğinden olumlu olarak etkilendiğinin tahmin ediyoruz. Belki hem münavebe açısından hem de istihdam açısından bu bölgeyi önemli gördüklerini belirtti. Genellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ikinci ürün pamuk olarak yetiştirildiğin anımsatan Öğretim üyesi Yaşar," Ukrayna'dan getirdiğimiz pamuk hattı burada denemeye başladık. Şu ana kadar olumlu sonuçlarımızı alıyoruz. Belki verim açısından çok iyi şeyler elde edemezsek bile gelecek yıl inşallah ıslah çalışmalarımıza başlayacağız. Özellikle Muş ekolojik koşullarına uygun birazda soğuk stresine dayanıklı hatları elde etmeye çalışacağız. Eğer böyle olursa Muş ovası ilerleyen dönemlerde münavebeye giren bitki deseninden biri olan pamuk Muş ovasında yetirtirmiş olacağız. Şu ana kadar aldığımız sonuçlara göre olumlu yönde. Kısa sürede hasat etmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. Normalde pamuk 160 gün süre ile sıcak periyod istediğini dile getiren Yaşar, biz burada seçtiğimiz bitkiler 110 gün arasında hasatta gelebilecek çeşitlerdir. Şu anda olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Öngörümüz olarak bundan sonra Muş Ovası'nda sıcaklık bu periyoda giderse yüzde 70 Muş Ovası'nda pamuk yetiştirebileceğiz" diye konuştu.