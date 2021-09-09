Pegasus’tan büyük skandal! Türk vatandaşlarına 2. sınıf muamele

Koronavirüs ile mücadelede hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda yurt içi seyahatlerde aşı ve PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Pegasus Hava Yolları sosyal medyada bir soruya verdiği cevap ile büyük bir skandala imza attı.







Pegasus'un verdiği cevapta "Uygulama sadece T.C. Vatandaşları için geçerli olup, yabancı ülke vatandaşları muaf tutulmuştur." ifadelerini kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti

Buna göre turistlere aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmazken, yerli yolcu aşı olmamışsa test yaptırmak zorunda.



TEPKİLER ÜZERİNE DEĞİŞTİRDİ



Pegasus Hava Yolları yaptığı skandal açıklama sonrası gelen tepkiler üzerine suçu İçişleri Bakanlığına attı.





Pegasus "Merhaba, ilgili uygulamanın kararı, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış olup tüm seyahatler için(hava yolu ve diğer ulaşım yolları dahil) aynı kurallar geçerlidir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeyi sizinle paylaşmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.







3 Eylül tarihinde internet sitesinde "Uygulama Detayları" başlıklı bölümde, "Uygulama sadece T.C. Vatandaşları için geçerli olup, yabancı ülke vatandaşları muaf tutulmuştur." ifadelerine yer veren Pegasus, tepkilerin ardından açıklamada düzenlemeye giderek "Uygulama tüm misafirlerimiz için geçerlidir." maddesine yer verdi.



TÜRK HAVA YOLLARI TEST İSTİYOR

Konuyla ilgili olarak soru yöneltilen Türk Hava Yolları ise yabancı yolculardan da aşı kartı ya da PCR testi istendiğini açıkladı. Türk Hava Yolları'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 18 yaş ve üzeri diğer yolcularımızda da aşılı olma, bağışıklık ve PCR test kriterleri kapsamındaki kontrol manuel olarak yapılacaktır.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI



İşte Pegasus'un Türk vatandaşlarına uyguladığı çifte standarta gelen tepkilerin bazıları;

















