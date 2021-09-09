Şahap Kavcıoğlu: Enflasyon son çeyrekte düşüş sürecine girecek

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Para Politikası, Enflasyon ve Yatırımlar" başlıklı toplantıda konuştu. Kavcıoğlu şu mesajları verdi:
AŞILAMA EKONOMİYE OLUMLU YANSIDI:
Türkiye destekleyici para, maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını kontrol altına almakta daha başarılı olan ekonomiler arasında yer alıyor. Bu durum, üretim, yatırım ve istihdama olumlu yansıdı.
REEL FAİZ VEREN NADİR ÜLKE:
Gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırdığımızda, Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk priminde iyileşme alanı olduğunu görüyoruz. Daha erken ve güçlü gerçekleştirilen parasal sıkılaştırma sonucu 2021 başından bu yana belirgin reel faiz veren nadir ülkelerden biri olduk. Cari dengedeki iyileşmeye ek olarak, enflasyon, rezerv birikimi konusundaki çabalarımızda aşama kaydettikçe borçlanma maliyetlerini etkileyen risk priminde de iyileşme süreci devam edecek.
DIŞ BORÇ 25.7 MİLYAR AZALDI:
Mayıs 2021 itibarıyla kısa vadeli dış borç 25.7 milyar dolar azalarak 144.9 milyar dolardan 119.2 milyar dolara düştü. Bu durum, dış borç göstergelerimize de olumlu yansıyacak. Borçluluk anlamında Türkiye gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrıştı. Gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye'nin durumuna bakıldığında kamu ve hane halkı borçluluğunda görece iyi bir noktada.
REEL KESİM BORÇ ÇEVİRME ORANI YÜKSEK:
Şirketlerimizin mali durumlarına ilişkin çalışmalar bu alanı daha iyi anlamak için önem arz ediyor. Şunu da belirtmeliyim ki reel sektörün borçlu olması salt olumsuz bir durum değildir. Kaldı ki reel kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir. Bu borcun verimli şirketlere ve ihracattaki artışı destekleyen, ithalatı azaltıcı, istihdama destek verici alanlara yönelmesini önemsiyoruz.
AŞILAMA PERFORMANSI YÜKSEK:
Türkiye, Almanya ile beraber İngiltere ve ABD gibi ülkelerden daha iyi performans göstererek vaka sayıları nispeten düşük ülkeler arasında yer alıyor. Tüm merkez bankaları gibi salgının seyrine dair gelişmeleri ve küresel ekonomiye etkilerini yakından izliyoruz. Türkiye aşılama konusunda çok başarılı bir performans sergiliyor ve aşılama seviyesi bakımından olumlu ayrışıyor, yapılan aşı miktarının 99 milyonu geçti, 50 milyon kişinin en az bir kez aşılanmış durumda. Toplum genelinde aşılamanın yaygınlaşması, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkiliyor.
ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK:
Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz.
ÇEKİRDEK ENFLASYON VURGUSU:
Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Gıda fiyatlarında, olumsuz hava koşulları, kuraklık, bazı ülkelerde gıda ihracatına yönelik özel kısıtlamalar ve stok artışına bağlı olarak küresel bir artış gözlemliyoruz. Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışları tarihsel ortalamalarının oldukça üzerine çıktı.
MİLLİ GELİR YÜZDE 21.7 BÜYÜDÜ:
Milli gelir, öngörülerine uyumlu olarak, ikinci çeyrekte baz etkilerinin de katkısıyla yıllık olarak yüzde 21.7 büyüdü. Baz etkilerini hariç tutarak dönemlik büyüme rakamlarına bakıldığında, milli gelirin ilk çeyreğe göre yüzde 0.9 arttı. Dönemlik büyümeye hem iç talep hem de dış talebin katkı veriyor.
Yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğini gösteriyor. Göstergeler hem yurt içi siparişlerde hem ihracat siparişlerinde güçlü bir yukarı yönlü harekete işaret ediyor. Yüksek frekanslı veriler, hareketliliğin artmasıyla, salgından en çok etkilenen hizmet kalemlerinde hızlı bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Hizmetler ve perakende sektörlerinde kayda değer bir iyileşme görülüyor.
FİRMALARIN YATIRIM İŞTAHI YÜKSEK:
İkinci çeyreğe ilişkin veriler özellikle makine-teçhizat yatırımlarında daha belirgin olmak üzere, yatırımların büyümeye önemli oranda katkı veriyor. Yaptığımız çalışmalar firmaların yatırım iştahının yüksek olduğunu gösteriyor. Firmalarımızın yatırım ve istihdam eğilimleri de geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Üçüncü çeyrekte de firmaların istihdam beklentisinin iyileşmeye devam ettiğini, yatırım eğiliminin ise ana sektörler genelinde güçlü seyrettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz.
YÜKSEK FAİZ KREDİYE ERİŞİM SINIRLANDIRIYOR:
Kredi kanalının etkin bir şekilde çalışarak yatırım iştahına ilişkin olumlu görünüme istikrar kazandıracağını düşünüyoruz. Krediye erişimde belirgin bir sorun gözükmemekle birlikte kredi faiz oranlarındaki yükseklik krediye erişimi sınırlandırmaktadır. Kredilerin gittikçe daha fazla oranda yatırım, işletme sermayesi ve stok artırımı için talep edildiğini, borç çevirmek için olan talebin ise giderek azaldığını yakından gözlemliyoruz.
İŞGÜCÜ PİYASASI TOPARLANIYOR:
Yüksek frekanslı veriler, açılmanın etkisiyle iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi ve inşaat sektörlerindeki istihdam artışı ile tarım dışı istihdam salgın öncesi düzeylerini aştı. Önümüzdeki dönemde hizmetler sektöründe de istihdamın salgın öncesi düzeyini aşacağını değerlendiriyoruz.
REZERVLERDE İYİLEŞME:
Rezervlerdeki iyileşme öngörülerle olumlu seyrediyor. Rezervler 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına geldi. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımlarının bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu. Ülkemizde fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primindeki düşüş, ters para ikamesinin ivmelenmesi, döviz rezervlerinin yüksek artış eğilimine girmesi, finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyecek. Yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacak.