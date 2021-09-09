Şahap Kavcıoğlu: Enflasyon son çeyrekte düşüş sürecine girecek





DIŞ BORÇ 25.7 MİLYAR AZALDI:

Mayıs 2021 itibarıyla kısa vadeli dış borç 25.7 milyar dolar azalarak 144.9 milyar dolardan 119.2 milyar dolara düştü. Bu durum, dış borç göstergelerimize de olumlu yansıyacak. Borçluluk anlamında Türkiye gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrıştı. Gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye'nin durumuna bakıldığında kamu ve hane halkı borçluluğunda görece iyi bir noktada.



REEL KESİM BORÇ ÇEVİRME ORANI YÜKSEK:

Şirketlerimizin mali durumlarına ilişkin çalışmalar bu alanı daha iyi anlamak için önem arz ediyor. Şunu da belirtmeliyim ki reel sektörün borçlu olması salt olumsuz bir durum değildir. Kaldı ki reel kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir. Bu borcun verimli şirketlere ve ihracattaki artışı destekleyen, ithalatı azaltıcı, istihdama destek verici alanlara yönelmesini önemsiyoruz.



AŞILAMA PERFORMANSI YÜKSEK:

Türkiye, Almanya ile beraber İngiltere ve ABD gibi ülkelerden daha iyi performans göstererek vaka sayıları nispeten düşük ülkeler arasında yer alıyor. Tüm merkez bankaları gibi salgının seyrine dair gelişmeleri ve küresel ekonomiye etkilerini yakından izliyoruz. Türkiye aşılama konusunda çok başarılı bir performans sergiliyor ve aşılama seviyesi bakımından olumlu ayrışıyor, yapılan aşı miktarının 99 milyonu geçti, 50 milyon kişinin en az bir kez aşılanmış durumda. Toplum genelinde aşılamanın yaygınlaşması, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkiliyor.