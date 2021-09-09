Selçuk Bayraktar: ‘Gelen talebe yetişemiyoruz’





TALEBE YETİŞEMİYORUZ

Akıncı'ya yoğun bir ilginin olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "İnsansız hava araçlarımıza tüm dünyadan büyük bir ilgi var. Özellikle İdlib ve Azerbaycan Karabağ harekatlarından sonra bu ilgi çok arttı" diye konuştu.