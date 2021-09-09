Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 43 ilde üreticiye destek ödemesi

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 TL'ye kadar toplam 214 milyon TL hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.