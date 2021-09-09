Türkiye hidroelektrik kapasitesinde ilk 10’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, iktidarları boyunca inşa ettikleri hidroelektrik santralleri ile Türkiye
'yi bu alanda çok farklı bir boyuta taşımayı başardıklarını bildirdi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesine ilişkin paylaşımda bulundu. "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" ifadelerini kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 31 bin 436 megavat kurulu gücü ile 735 hidroelektrik santralinin bulunduğunu, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20.1 olduğunu aktardı.
Rüzgârda 10 bin MW aşıldı
ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Türkiye'nin rüzgâr enerjisi kurulu gücünün ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştığını bildirdi. Dönmez, "Rüzgâr kurulu gücünde 10 bin megavatı aşan dünyadaki 10 ve Avrupa
'daki 5 ülke arasına girdik. 2002'de sadece 19 megavat olan rüzgâr kurulu gücünde 526 katlık devasa bir artış sağladık" dedi.