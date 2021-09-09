Yeşil: Emeğin Başkenti’nde yanan ateş Türkiye’yi sardı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, üretim bölgelerini ziyaret ederek TTK 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi hakkında madenciyi bilgilendirmeye devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgi verdi.

Ziyarete Genel Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Madenciler, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'i çiçekle karşıladı.

MADENCİDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ANKARA'DA MÜCADELE ETTİK

Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Çok değerli madenci kardeşlerim, dostlarım, meslektaşlarım, Genel Maden İşçileri Sendikası, şahsım ve yönetim kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 29'uncu Dönem Toplu İŞ Sözleşmesi sürecimiz 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. Yaşadığımız pandemi, dış siyasette yaşadığımız sorunlar, ülkemizin güneyi ve Ege'de yaşadığımız yangınlar arasında zor şartlarda toplu sözleşme görüşmelerimizi devam ettirdik. Sizlerden aldığımız güçle biz Ankara'da mücadele ettik.

Sizlerin huzurunda, sizler adına mücadele eden Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulumuza, şubelerimize teşekkür ediyorum. Gösterdikleri üstün performans sayesinde, gösterdikleri birlik ve beraberlik sayesinde Ankara'daki zorlukları aşmayı başardık.

Büyük bir aileyiz. Yeraltında, yerüstünde bir ve beraber olduğumuzu herkese gösterdik. Bu başarı bizlerden önce sizlerin başarısıdır. Gösterdiğiniz birlik ve beraberlik adına sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Yıllardır kaybettiğimiz, kazamadığımız haklarımız için mücadele ettik. Bu toplu iş sözleşmesi döneminde Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Bakan Yardımcıları gitmediğimiz kapı kalmadı.Sizin dik duruşunuzu biz Ankara'da gösterdik.

Bu işin içine herkesi sokacağız dedik. Zonguldak Milletvekillerimizi soktuk. Başta TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay olmak üzere bu işe gönül verdik. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay bizim için Cumhurbaşkanımıza kadar çıktı. Madencinin her zaman dik ve önde olduğunu biliyor.

Her zaman söyleriz Zonguldak'ta, Emeğin Başkenti'nde yanan ateş, Türkiye'yi her zaman sarmıştır. Bu toplu sözleşme döneminde de Genel Maden İşçileri Sendikası, madenci camiası tek yürek, tek ses oldu ve biz sizlerden aldığımız güçle haykırdık, dertlerimizi anlattık. Nihayetinde yeni kazanımlar ekleyerek buraya sizin huzuruna geldik"

TTK'DA YERÜSTÜNDE VE MTA'DA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZA EK KAZANIMLAR ELDE ETTİK

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, çerçeve protokolüyle elde edilen kazanımları anlatmasının ardından konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Yaptığımız yoğun çalışmalar sonucunda yerüstünde, TTK ve MTA'da çalışan, TTK'da yerüstünde çalışan 1300, MTA'da çalışan 730 arkadaşımıza ek olarak aylık 450 TL bir ücret aldık. Bu bizim sendikamızın başarısıdır.

Burada yaptığımız bir mücadele var, sizlerin göstermiş olduğu bir duruş var. Sizlerin gösterdiği duruşla bizim sergilediğimiz bir mücadele var. Bu ancak biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda olur.

Bu toplu sözleşmede kolkola verdiniz, bizlere güvendiniz. Bu dönemde de elbirliğiyle yeni kazanımlar elde ettik. Zor şartlarda mücadele ediyoruz, sizler yeraltında ağır şartlarda doğayla mücadele ediyorsunuz. Yeraltındaki cevheri yerüstüne çıkartıp ekonomiye katmak için mücadele veriyoruz.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bu toplu sözleşme döneminde bizlere destek veren, emeği geçen Genel Müdürümüze milletvekillerimize, Çalışma Bakanımıza, Enerji Bakanımıza, Sayın Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanına çıktığında bize destek veren Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum"