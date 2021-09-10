60 bin şantiye ‘paydos’ dedi

İnşaat
sektörü temsilcileri çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldığı iş bırakma eylemine 60 bin şantiyede işi durdurarak başladı. Dün başlayan ve 15 gün süreyle devam edecek boykota 40'a yakın inşaat derneği katıldı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu
(İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, "Biz aradan geçen sürede fiyatların gerilemesini bekledik ama 1 lira düşmedi. Bu nedenle Türkiye İnşaat sektörünün
çatı kuruluşu İMKON olarak, alt federasyonlarımız ve birliklerimizle birlikte aldığımız çimento zammını boykot kararımızı tüm Türkiye
'de 15 gün boyunca iş durdurarak uygulayacağız. Üyelerimize bağlı çalışan 100 bin şantiyeden 60 bini boykota katıldı" diye konuştu. Amaçlarının kavga etmek değil, sorunu çözmek olduğunun altını çizen Tellioğlu, geçen yıl 150 lira civarında olan çimentonun ton fiyatının bugün 400-450 liraya çıktığını belirterek, "280-300 lira seviyesine ne zaman düşerse, boykot kararımızdan o zaman vazgeçeriz. Ama hiçbir adım atılmazsa, boykot süresini uzatabiliriz" dedi. Tellioğlu, "120 bin üyemizle aldığımız bu karar maalesef tüketicileri ve inşaata bağlı 250 alt sektörü olumsuz etkileyecek. Ama amacımız haksız fiyat artışına dur demek" şeklinde konuştu.
KAPASITE TAM KULLANILMALI
Tahir Tellioğlu, çimento üreticilerinin iç piyasaya daha pahalıya ürün vermek için kapasitelerinin tamamını kullanmadıklarını belirterek, "Üreticiler kapasitenin tamamını kullansa, sorun ortadan kalkar" dedi. İnşaat sektörünün 250 alt sektörü etkilediğine dikkat çeken Tellioğlu, çimentoda yaşanan yüksek zamların, vatandaşı, kentsel dönüşümü, ucuza konut erişimini, istihdamı ve piyasa istikrarını olumsuz etkilediğinin altını çizdi.
'BOYKOTA KATILANA TAZMİNAT DOĞABİLİR'
İNŞAAT sektöründeki girdi fiyatlarına isyan eden müteahhitlerin, çimento fiyatlarındaki artış sebebiyle iş bırakma kararı almalarının kendileri açısından haklı olduklarını belirten Av. Elvan Kakıcı Şimşek
, vatandaşların müteahhitlerden gecikmeden dolayı tazminat talep etme hakları doğduğunu belirtti. Şimşek, şöyle konuştu: "Bu gibi durumlarda gecikme, haklı bir gecikme olduğundan gecikmenin sonuçlarına iş sahibi katlanacaktır. Çimento fiyatlarındaki artış mücbir sebep değil, beklenmeyen haldir. Sözleşmenin tadili yoluna gidilir."