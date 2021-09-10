Bakan Varank: 720 bin lira destek üst limitine sahip çağrımıza başvuruları bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK 1001 - 'Spor Araştırmaları' özel çağrımız açıldı. 720 bin lira destek üst limitine sahip çağrımıza başvuruları bekliyoruz. Bu değerli iş birliği için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum."

Öte yandan TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında "Spor Araştırmaları" başlıklı özel bir çağrıya çıkılmasına karar verildiği belirtildi.

Başvuru sisteminin bugün açıldığı kaydedilen duyuruda, çevrim içi başvuru ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarihin 12 Kasım olduğu, proje sürelerinin azami 24 ay olabileceği bildirildi.

Çağrı metninde, araştırma konularına örnekler, "Spor Eğitimi, Spor Elemanı Yetiştirmede Program Geliştirme ve Sporda İstihdam", "Okul Spor Faaliyetlerinin Yapısı, İşleyişi ve Verimliliği", "Spor ve Sağlık", "Sporda Şiddetin, Spor Yoluyla Şiddet ve Bağımlılığın Önlenmesi", "Özel Gereksinimli Bireylerde Spor", "Spor Yönetimi ve Politikası", "Sporda Tesisleşme, Türkiye'nin Sporda Tesisleşme Politikası ve Tesislerin İşleyişi ile Verimliliği", "E-Sporun Toplumsal, Kültürel, Eğitsel, Ekonomik ve Sağlık Üzerine Etkileri", "Sporun Toplumsal İşlevi, Toplumsal Hareketliliğe ve Toplumsal Bütünleşmeye Etkilerine İlişkin Çalışmalar", "Spor Antrenman ve Rehabilitasyon Teknolojileri", "Sporcu Biyomekaniği ve Performans Ölçüm Araç Gereçleri ile İlgili Çalışmalar" ve "Profesyonel Kaliteye Eşdeğer Sporcu Malzemesi Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar" olarak sıralandı.