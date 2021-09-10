Büyük ekonomik kayıplara neden oluyordu! O hastalık için aşı geliştirecek

"BOR İÇEREN BİR AŞI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK"

Şu anda halihazırda kullanılan özellikle ülkemizde bu hastalığa karşı bir aşı bulunmadığına dikkat çeken Adıgüzel, "Çalışma ekibimle beraber bu hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesini hedefledik. Bu amaçla da hastalığımızın etkenine karşı oluşturacağımız aşı da yenilikçi bir sistem kullanmayı hedefledik. Çalışmamız için destek aldığımız eczacılık fakültesi ve fen fakültesi öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber bor içeren bir aşı geliştirmeyi hedefledik. Bor, içerisindeki aşılarda vücutta kalış süresini uzatan bir madde. Bu olmazsa hazırlayacağımız inaktif aşının vücutta etkinliğinin kalması pek mümkün olmuyor. Bu çalışmamıza özellikle mycoplasma bakterisi için Türkiye'de referans olarak kabul edilen İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü bize destek verecek. Ümit ediyoruz ki devletimize, milletimize yerli üretim olabilecek bir aşı üretebiliriz" diye konuştu.