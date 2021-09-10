Canlı altın fiyatları takibi 10 Eylül 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış rakamları yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Haftanın son işlem gününde 10 Eylül Cuma bugün gram altın 486 liradan işlem görürken tam altın 3 bin 101 liradan işlem görmektedir. Özellikle salgın süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülmesinin yanı sıra hediye amaçlı da kullanılan sarı metal güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.