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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı altın fiyatları takibi 10 Eylül 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.9.2021 15:21 Son Güncelleme: 10.9.2021 15:21

Canlı altın fiyatları takibi 10 Eylül 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları takibi 10 Eylül 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken inişli çıkışlı grafiği sebebiyle canlı rakamlar önem kazanıyor. 10 Eylül Cuma bugün 22 ayar bilezik 438 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 789 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları alış ve satış rakamları yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Haftanın son işlem gününde 10 Eylül Cuma bugün gram altın 486 liradan işlem görürken tam altın 3 bin 101 liradan işlem görmektedir. Özellikle salgın süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülmesinin yanı sıra hediye amaçlı da kullanılan sarı metal güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,43

SATIŞ: 455,38

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.192,00

SATIŞ: 3.243,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.214,00

SATIŞ: 3.262,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.101,96

SATIŞ: 3.163,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,00

SATIŞ: 1.600,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,00

SATIŞ: 800,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,35

SATIŞ: 486,44

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Canlı altın fiyatları takibi 10 Eylül 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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