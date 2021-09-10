CW Enerji ve Solarkol iş birliği yaptı

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Solarkol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Boztunalı ve Solarkol Genel Müdürü Kemal Ertuğran, düzenlenen basın toplantısında, anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İş birliği çerçevesinde şirketler, Ar-Ge ve tasarımı tamamen kendi bünyelerinde geliştirdiği güneş invertör sistemleri ile güneş panelleri üreterek, Türkiye'deki pazarın yüzde 50'sine ulaşmayı hedefliyor.

İnvertör yerliliğinin yüzde 77, panel yerliliğinin ise yüzde 56 seviyesinde olması planlanan iş birliği çerçevesinde başta Almanya olmak üzere Afrika ülkeleri dahil 57 ülkeye ihracat yapılması hedefleniyor.

Türkiye pazarında da 81 ilde oluşturulacak bayiliklerle, bireysel çatı uygulamalarında panel ve invertör desteği sağlanacak.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, konuşmasında, küresel iklim değişikliği ile mücadelede yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin artık bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

Evler, fabrikalar, ticari işletmeler, sanayi ve organize sanayi bölgeleri, otel, işletme ya da boş arazi dahil her yere güneş paneli kurulabileceğini, mahsuplaşma ile ilgili tüm detayların düzenli hale geldiğini vurgulayan Sarvan, "Halihazırda evlerde, villalarda üretilen fazla elektrik dağıtım şirketi vasıtasıyla şebekeye satılabiliyor. Off grid denilen şebekeden bağımsız paneller sayesinde ise öz tüketim için elektrik üretimi gerçekleştirilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Sarvan, tipik bir evin yaklaşık 10 kilovat kurulu güneş gücüyle elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek haneli konut için 1 kilovat kurulu güç 900 ile 1100 dolar seviyesinde maliyetle gerçekleştirilebilir. Türkiye'de bir çok banka çatısına güneş paneli kurmak isteyenler için destek paketleri sunuyor. Bunu kendi çatısına yatırım yapıyor gibi düşündüğünde, bu yatırım kendini 5 ile 7 yılda amorti edebiliyor. Elektrik faturası öder gibi yatırıma para ödüyorsunuz. Panellerin ekonomik ömrü ise 25 yıl. Biz de panellerimize 25 yıl garanti veriyoruz."

Sarvan, bu yatırım ve iş birlikleri yardımıyla güneş enerjisi sektöründe kalifiye eleman ve mühendis yetiştirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.

ELEKTRİK FATURASI ÖDER GİBİ GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI

Solarkol Genel Müdürü Kemal Ertuğran da Türkiye güneş enerjisi pazarından gelecek olan talebe yönelik üretim kapasitesinin artırılabileceğini belirterek, ilk etapta aylık 250 adet üretimi hedeflediklerini kaydetti.

İlk önce Türkiye pazarının hedeflendiğini dile getiren Ertuğran, üretimin Ankara'da gerçekleştirileceğini, montaj, dağıtım ve proje aşamalarında CW Enerji ile beraber çalışacaklarını dile getirdi.

Solarkol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Boztunalı ise Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve yüzde 100 yerli sermaye ile geniş güç aralığında üretilen güneş inventörlerine ek olarak küresel ölçekte üretilen miko invertör, uluslararası yangın yönetmeliklerine uygun optimizer üniteleri, haberleşme cihazları, enerji kalite ölçüm araçları ve ürünlerin içerisinde gömülü yazılım teknolojilerinin Ar-Ge tasarım ve üretimlerinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Boztunalı, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olan ilk yerli güneş invertörü ve diğer ürünleri ile sektörde önemli bir pazar payı elde etmek istediklerini kaydetti.