Fındık üreticilerine 75 milyon TL ödeme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi
'nin (TMO) fındık alım kampanyası kapsamında ürünlerini teslim eden üreticilere 75 milyon liralık ödeme yapılacağını duyurdu. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fındık üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. TMO'muzun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon lirayı bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.