İhracatçıya yol gösterecek TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi kuruldu

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat hedefine ulaşmak, 'Made in Türkiye' markasını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. TİM bu kapsamda "Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye" hedefine ulaşmak için başlattığı çalışmalarda "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" sloganıyla "TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı" hazırlamıştı. Eylem Planı'nın ilk hedefine yönelik "TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi" oluşturuldu. Bilim Komitesi'nin ilk istişare toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde; iş insanları, rektörler, akademisyenler, İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulları temsilcileri, kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların katılımıyla yapıldı. Komite üyelerine Eylem Planını aktaran Gülle, üyelerin görüş ve önerilerini dinledi.



"İHRACATÇILAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMINI EN İYİ BİLEN NEFERLERDİR"



Toplantıda yaptığı konuşmada ihracatçıların, sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferler olduğuna vurgu yapan Gülle "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" mottosuyla hazırladığımız TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı yol haritamızı 21 Haziran'da kamuoyu ile paylaştık. Burası Türkiye İhracatçılar Meclisi. Bizim işimiz ihracat. Ama ne pahasına olursa olsun ihracat değil. Vazgeçmediğimiz en önemli unsur; insanı, dünyayı merkezine koyan, bütün değerlere saygı duyan, çevreye zarar vermeyen üretim anlayışıdır.Bu yola çıktığımızda iki önemli vazifemiz vardı.Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hamd olsun bunu hep birlikte başararak ihracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermektir" dedi.



"GEÇTİĞİMİZ YIL, 148 ÜLKEYE DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİK"



Geçtiğimiz yıl 148 ülkeye dış ticaret fazlası vermeyi başardıklarına dikkat çeken TİM Başkanı Gülle "Bu başarıyı sürdürebilir kılmak ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke sayısını artırmak elimizde. Bu hedef için öncelikli hedefimiz, yüksek katma değerli ihracat. Ancak onunla birlikte iklim değişikliği ve çevre konusunu sürekli gündeminde tutarak hareket eden bir ihracat. Çünkü; İklim Değişikliği, gelecek nesillere olan en öncelikli sorumluluğumuz olarak; bugün artık, hayatımızın her boyutunu doğrudan etkileyen en öncelikli küresel sorun haline gelmiş durumda. Dış ticaret fazlası verdiğimiz Avrupa Birliği'nin ısrarla karbon nötr kıta olma hedefini dile getirmesi, ihracatımız için oldukça önemli bir gelişme. Kimsenin kuşkusu olmasın, ihracatçımız Yeşil Mutabakat ile beraber mutlaka sürdürülebilir değer fazlası vermeye devam edecektir. İnşallah, Eylem Planı'mızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz. Çalışmalarımızın sonucunda Dünyayı tüketmeden, dünya için üreten bir ülke olarak, hem sürdürülebilir kalkınma modeli sayesinde ihracatla yükselecek hem çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.



"İLK 'SEKTÖREL EYLEM PLANI'MIZI TEKSTİLDE AÇIKLADIK"



Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile sürecin başarıyla tamamlanabilmesi adına var gücüyle çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti: Çalışmalarımıza yol göstermesi amacıyla TİM tarihinde ilk kez İklim Değişikliği Komitesi ve Kadın Konseyimiz bünyesinde "Sürdürülebilirlik ve İklim" başlıklarında alt çalışma komiteleri oluşturduk. Enerji Yoğun, Kaynak Yoğun ve Tarım Sektörü ana gruplandırması ile üç farklı "TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantısı" düzenledik. İhracatçı Birlikleri bünyesinde görev yapan personelimizin iklim değişikliği konusunda yeterliliğini artırmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde "İklim Değişikliği ve AB Yeşil Düzen Eğitimi" düzenledik. "Avrupa Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Proje" çağrısını Yeşil Gündem ve Sürdürülebilirlik başlığında hazırladık. İSTKA proje çağrısı için, ihracatçılarımızın sınırda karbon düzenlemesine uyum sağlaması amacıyla "Sıfır Karbon Fasilitasyon Merkezi" proje başvurusunda bulunduk. COSME Programı "Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji" çağrısı çerçevesinde ihracatçılarımızın dijital, teknolojik ve yeşil dönüşüm adımlarını hızlandıracak bir proje başvurusu yaptık. İlk Sektörel Eylem Planı'mızı 12 Temmuz'da tekstil sektörümüz özelinde açıkladık. TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteği kapsamında Avrupa İklim Ağına üyelik başvurumuz kabul edildi. Ayrıca "İklim Sohbetleri" serisine başladık. İlk programı AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Sn. Nikolaus Meyer-Landrut teşrifleriyle gerçekleştirdik. İhracatçılarımızın sektörel sorularını yanıtlamak amacıyla ALO TİM bünyesinde Yeşil Hat oluşturduk. Bu hattı tanıtmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye yoğunlaşacağız. Eylem Planımızdaki 12 ana hedefle çıktığımız bu yolda sürdürülebilirlik noktasında ülkemizi markalaştırarak, "Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye" hayalimizi gerçekleştireceğiz.



"YIL SONUNDA 'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU'NU YAYIMLAYACAĞIZ"



Sürdürülebilir bir dünya için, yeryüzünün nimetlerini tüm dünyanın kullanımına sunan ülke olarak, "Dünyayı tüketmeden,dünya için üretmek" mottosuyla hareket ediyoruz.



TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'mızda ilk hedefimiz, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi'ni oluşturarak ilk istişare toplantımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın desteği, Ticaret Bakanlığımız koordinasyonu ve ilgili kurumların katkılarıyla hayata geçirilen 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na gerekli tüm katkıları sağlayacağız. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla aşama aşama tüm süreci yakından takip edeceğiz. Aynı zamanda Bilim Komitesi'ne bağlı sektör kurulları oluşturarak değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek ve yıl sonunda Komite üyelerimizin de katkılarıyla "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımlayacağız.





EYLEM PLANI'NDAKİ DİĞER HEDEFLER



TİM Başkanı İsmail Gülle'nin komite üyelerine aktardığı diğer hedefler şöyle:



İkinci hedef;



Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi"ni ihracatımızdaki her sektöre taşıyacağız. Bu kapsamda, işletmelerin atık envanterinin oluşturulması ve ortak bir platformda birleştirilerek değerlendirilmesi; çıkarılan envanter doğrultusunda firmalara teknik destek sağlanmasına liderlik edeceğiz. Ayrıca atıkların minimize edilmesi, atıktan enerji elde edilmesi ve ihracatçılar için atık yönetimi iş modeli geliştirilmesine ilişkin mentorluk vereceğiz.



Üçüncü hedef;



Sürdürülebilirlik Eylem Planı'mızın önemli projelerinden biri olan "TİM Dijital Mentorluk Programı" projemizi, İnovaTİM koordinasyonunda başlattık. Pilot firmalarımızı İhracatçı Birliklerimizle belirledik.Çok kısa süre içerisinde öncelikle 5 sektörden 122 firma başvurusu aldık. TİM Dijital Mentorluk Programı ile üniversitelerimiz ve ihracatçı firmalarımız arasında önemli bir köprü görevi görerek ihracatçılarımıza eğitim ve mentorluk vermeyi amaçlıyoruz. Dijital metnorluk programımızın bir benzerinin olmaması sebebiyle de, hem ulusal hem de uluslararası fonlarla altyapısının güçlendirilmesini çok önemli buluyoruz. Üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin katkılarıyla oluşturacağımız Ekolojik İhracat Akademisi çatısı altında, yıl içinde hem TİM ve İhracatçı Birliklerimizde görev alan proje uzmanları hem de ihracatçı olsun olmasın isteyen tüm firmalara yönelik pek çok eğitim almış durumdayız.



Dördüncü hedef;



Kurumsal karbon ayak izi çalışmalarında, yeni bir sayfa açmak Bu hususta, şirketlerin kurumsal karbon ayak izini bilimsel yöntemlerle ölçmesini teşvik edeceğiz.



Beşinci hedef;



Sanayide döngüsellik ve ileri kazanımla beraber ekonomimize değer katmak... Bu başlıkta materyalleri tekrar kullanma, üretim içi atıkları ile kullanım ömrünü tamamlamış tüm malzemenin geri kazanımı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz.

Altıncı hedef;



Marmara Denizi'nde yaşanan tabloyla gündeme gelen kirliliğin önlenmesi adına ileri arıtma teknolojileri alanında bilim kurulu ve üniversitelerimizin atık değerlerini bertaraf etme konusunda somut projeler üretmeleri.



Yedinci hedef;



Tedarik zinciri yönetimini sürdürülebilir bir zeminde ele alma arzusundayız. Bu başlıkta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan entegre çevre bilgi sisteminin yaygınlaştırılmasının takipçisi olacağız. Ayrıca değer zincirindeki tüm paydaşların davranış kalıplarını, düşünme ve çalışma şekillerini değiştirmek adına farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz.



Sekizinci hedef;



Standardizasyon Bu konu, sadece sürdürülebilirlik alanında değil ihracatımızla ilgili her konuda en önemli başlıklarımız arasında. Çünkü standartlar, markalaşma noktasında da oldukça önem arz ediyor. Bu başlıkta, sektör kurullarında ihracatçı sektörlerimizin güncel uluslararası standartlara uygun çalışma yapmalarını ve finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Uluslararası standardizasyon ve sertifikasyon uygulamalarını takip edecek ve yaygınlaştıracağız.



Dokuzuncu hedef;



İhracatımızda sertifikasyon uygulamalarını daha da öne çıkaracağız. Burada uyguladığımız başarılı modelleri tüm sektörlerimizde kullanarak çalışmaları tüm ihracatçı sektörlerimize entegre edeceğiz.



Onuncu hedef;



Her alanda yenilebilir enerji kaynaklarına odaklanacağız. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi için sertifikasyon süreçlerini uluslararası geçerliliği olacak şekilde teşvik edeceğiz. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı odağındaki AB fonlarından ihracatçılarımızın daha fazla yararlanmasına katkı sağlayacağız.



On birinci hedef;



İşletmelerde yetkilendirilmiş kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik birimlerinin oluşmasını teşvik edeceğiz. Böylece üretim faaliyetlerinin, girişimciliğin, yenilikçiliğin ve kalkınma odaklı politikaların desteklediği ekonomik büyümeyi sağlayacağız.



On ikinci hedef;



Dijital ürün pasaportu ve izlenebilirlik uygulamalarını geliştireceğiz. Bu minvalde, Sektörel Dijital Ürün Pasaportu uygulamalarının Blockchain teknolojisi ile yaygınlaştırılması adına teşvik alanları yaratılmasında öncü olacağız. Finansal ihtiyacın giderilmesi için Eximbank ve diğer yurtiçi teşvik mekanizmaları ile uluslararası finansman kaynaklarını güçlendireceğiz."