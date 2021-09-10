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Giriş Tarihi: 10.9.2021

İhtiyaç sahibi ailelere 170 milyon TL destek

İhtiyaç sahibi ailelere 170 milyon TL destek
Hükümet, sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) eylül ayı ödemelerinin başladığını belirtti. Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama bin 259 lira destek verildiğini kaydetti. Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını bildirdi. Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ailelerimize SED hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL ödeme yapacağız." ANKARA
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İhtiyaç sahibi ailelere 170 milyon TL destek
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