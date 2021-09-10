İSTKA’dan İstanbul için girişimci ve yaratıcı 37 projeye destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2021 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı ve Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan projelerini ilan etti.



İki Mali Destek Programı kapsamında toplam bütçesi 53 milyon 490 bin 160 lira olan 37 proje hayata geçirilecek.



İstanbul'un ekonomik ve sosyal kalkınmasına yön veren İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı ve Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı proje değerlendirme sonuçları belli oldu.



Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 12 proje, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile de 25 proje desteklenecek. İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde; "Dünyada her alanda hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Üretim süreçleri yenilenip farklı iş modelleri ortaya çıkarken, sosyal ve ekonomik hayatımızda köklü değişikler oldu. Bu yeni dönemde İstanbul'un farklı alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verecek projelere katkı sunuyoruz. Girişimcilik faaliyetleri ekonomik büyümenin ve kalkınmanın motoru haline geldi. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi hızla büyüyor. Biz de bu bilinçle girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için zihniyet dönüşümüne öncülük ediyoruz. İstanbul'da yenilik ve teknoloji tabanlı girişimlerin doğması, gelişmesi ve küreselleşmesi için elverişli bir iklim oluşturmaya gayret gösteriyoruz. 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programımızda uygulanacak projelerle teknolojiyi odağına alan, yenilikçi iş modelleri geliştiren girişimleri destekliyoruz. Bu projelerle İstanbul'un uluslararası bir girişimcilik merkezi olma vizyonuna önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile de İstanbul'un yaratıcı enerjisini sosyal, kültürel ve ekonomik değere dönüştürecek çalışmaları destekleyeceklerini belirten Vali Yerlikaya, "Bugün Türkiye'de yaratıcı sektörlerde çalışanların yarısından fazlası İstanbul'da yaşıyor ve sektörden elde edilen toplam cironun yaklaşık 4'te 3'ü İstanbul'da elde ediliyor. Bu programımız ile yaratıcı çalışanların potansiyelini ortaya çıkarabilecekleri şartları oluşturmaya, yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığını artıracak projelere katkı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.



ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ OLACAK



15 milyon 263 bin 56 TL tutarında toplam bütçesi olan Girişimcilik Mali Destek Programında hayata geçecek 12 proje ile teknolojiyi odağına alan, yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik desteklenecek. İstanbul'un girişimciler için uluslararası bir çekim merkezi olmasına yönelik projeler yürütülecek.

Uluslararasılaştırma ve erken aşama girişimler için finansman imkanları geliştirilecek, tematik girişimcilik programları uygulanacak. Ürün-pazar uyumunu sağlamış girişimlerin globalleşmelerine hizmet edecek scaleup programları hayata geçirilecek. Yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığı artırılacak Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında 25 proje için ise toplam 38 milyon 227 bin 103 TL bütçeli projeler uygulanacak. Kültürel çeşitliliği ve yüksek yaratıcı enerjisi ile dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul'da tasarımla üretilen katma değeri artıran, yaratıcı ekosistemi geliştirilen ve özgün kültürel üretim süreçlerini ve yerel zanaatları güçlendiren çalışmalar yürütülecek.



Program kapsamında yaratıcılık, tasarım, yeni medya, edebiyat, görsel sanatlar, zanaat, cam, kırkyama sanatı, Türk müziği, Şile bezi gibi farklı sektör, ürün ve alanlarda yürütülecek projelerle zanaatkâr ile tasarımcıları buluşturan ortak tasarım atölyelerinin oluşturulması, işletmelerde tasarım farkındalığını artıran arayüz yapıların geliştirilmesi, deneyimli ve genç profesyonellerin tecrübe paylaşımı yapabilecekleri yapıların geliştirilmesi, geleneksel zanaatların, çağdaş sanatçılarla işbirliğini güçlendirecek, markalaşmalarını sağlayacak yapıların kurulması, yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal kapasitelerinin artırılması, tasarımla katma değerin artırılması, yaratıcı 'hub'ların oluşturulması, arşivlerin geliştirilmesi, kadın istihdamının artırılmasına yönelik projeler desteklenecek.



BUGÜNE KADAR 842 PROJE DESTEKLENDİ



İstanbul'da bu güne kadar dönem Mali Destek Programları ilan eden İSTKA, toplam 842 projeyi hayata geçirerek, bu projelere güncel değeri ile 1,2 milyar liralık destek sağladı.