Marketlere fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı
haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu. Ekip, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik inceleme yaptı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş
'un talimatıyla, fiyat artış iddialarına yönelik özel inceleme ekipleri oluşturuldu. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli
başkanlığındaki ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. Adnan Benli, piyasa gözetim-denetimi görev ve yetkisi kapsamında işletmelerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına ya da fiyat etiketine aykırı bir işlem yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi. Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya ilişkin de bilgi veren Benli, fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılar açıklamada da fiyat spekülasyonlarına müsaade edilmeyeceği bildirildi. ANKARA