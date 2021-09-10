Rize’de Salarha sevinci

Rize'nin 70 yıllık hayal olan ve 6 yıl önce yapımına başlanan Salarha Tüneli, geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Tünelin açılmasıyla, daha önce 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım, 4.5 kilometreye ve 5 dakikaya inerken, trafiğin önemli bir bölümü de şehir dışına çıkarıldı. Tüneli kullanan sürücüler, mutluluklarını SABAH'A anlattı:
Selamet Kaytaz (68): "Salarha Tüneli sayesinde köy, şehre yaklaştı. Yarım saatte geleceğimiz yolu yeni tünelle 5 dakikada geliyorum. Hem yakıttan tasarruf ediyorum, hem konforlu bir sürüş gerçekleştiriyorum."
Süleyman Öksüz (35): "Artık erkenden yola çıkmamıza gerek kalmadı. Çünkü tünel sayesinde 5 dakikada merkezde oluyoruz. Allah, devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."
Hasan Meral (60): "Bu yollar ne zaman kısalacak ve rahata kavuşacağız, diye çok bekledik. Salarha Tüneli ile de rahata kavuştuk. Hükümetimiz, yıllardır hayal olan bir projeyi daha gerçekleştirdi. Tüneldeki uyarılar ve konfor, sürüş özelliğini de artırıyor. Güvenli ve rahat bir seyahat yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."
EKONOMİYE KATKI
Rize'nin, kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren, ayrıca kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli, çift tüp ve yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda. Toplam uzunluğu 4.30 kilometrelik bölünmüş yoldan oluşan proje, mevcut güzergahı 8.75 kilometre kısalttı.
Bu durum, zamandan elde edilecek kısalmanın yanı sıra 46 milyon liralık tasarruf ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Tünel, 2x2 şeritli hizmet veriyor. Bağlantı yolarında da toplam 230 metrelik 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.