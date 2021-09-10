Selçuk Bayraktar: ‘Gelen talebe yetişemiyoruz’

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı
) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
, silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2
'nin özellikle Türkiye'nin gerçekleştirdiği harekâtlarda rol almasından sonra tüm dünyadan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
TALEBE YETIŞEMIYORUZ
Akıncı
'ya yoğun bir ilginin olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "İnsansız hava araçlarımıza tüm dünyadan büyük bir ilgi var. Özellikle İdlib ve Azerbaycan
Karabağ harekatlarından sonra bu ilgi çok arttı" diye konuştu. Bayraktar şöyle devam etti: "Aslında Bayraktar TB2 insansız hava aracımız İdlib harekatına (Bahar Kalkanı Harekatı
), Zeytin Dalı Harekatı
'na, Fırat Kalkanı Harekatı
'na ve son olarak da Azerbaycan'daki harekata katıldığından dünyadan yoğun bir ilgi var hatta Bayraktar TB2 için 'zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz' diyebilirim."
10 ÜLKEYLE SÖZLEŞME
Baykar'ın bu sayede gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını ihracattan elde ettiklerinin altını çizen Selçuk Bayraktar, "Şu ana kadar imzalanmış 10'dan fazla sözleşme var. Bunların bir kısmının ihracatı da gerçekleşti. Diğer taraftan Akıncı'ya da çalışıyoruz. İlk teslimatı gerçekleştirdik. Henüz gelen taleplere yanıt vermedik. Çünkü hava araçlarımızı teslim etmeyi bekledik" dedi. Bayraktar, "Şu anda Bayraktar TB2 alan her yerden ilgi olduğunu görüyoruz. Akıncı daha gelişmiş bir sistem çünkü çok daha stratejik görevleri yapabiliyor. Biz de bir yandan Bayraktar TB3
ve insansız savaş uçağı projemizi hızla geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.