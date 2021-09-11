CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan: Güneşe yatırım kendini 5-7 yıl arasında amorti ediyor

Türkiye'nin temiz enerji potansiyelini artırmayı amaçlayan işbirliği, Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin küresel iklim değişikliği ile mücadele açısından bir gereklilik haline geldiğine dikkat çekerek, "Güneş panellerini nerdeyse her yere kurulabilmek mümkün. Ev, fabrika, ticari işletme, otel, sanayi ve organize sanayi bölgeleri veya boş araziye kurulabiliyor" dedi.

Tipik bir evin elektrik ihtiyacının yaklaşık 10 kilovat kurulu güneş gücüyle karşılanabildiğini söyleyen Sarvan, "Tek haneli konut için 1 kilovat kurulu güç 900-1100 dolar seviyesinde maliyetle gerçekleştirilebiliyor" bilgisini paylaştı. Türkiye'de çok sayıda bankanın, çatısına güneş paneli kurmak isteyenlere yönelik destek paketleri bulunduğunu ifade eden Sarvan, "Söz konusu yatırımın kendini amorti etmesi, kullanıcının kendi çatısına yatırım yapması şeklinde düşünüldüğünde, 5-7 yıl arasında gerçekleşiyor ve elektrik faturası öder gibi ödeniyor" diye konuştu.





ÜRETİM FAZLASI GELİR SAĞLIYOR

Sarvan, "Mahsuplaşma ile ilgili tüm ayrıntıların netleşmesine bağlı olarak, hâlihazırda evlerde ve villalarda üretilen fazla elektrik, dağıtım şirketi vasıtasıyla şebekeye satılabiliyor. 'Off grid' denilen şebekeden bağımsız paneller sayesinde ise öz tüketim için elektrik üretimi gerçekleştirilebiliyor" ifadelerini kullandı. Sarvan, panellerin ömrünün 25 yıl olduğunu da sözlerine ekledi.



2,5 YILDA GELİŞTİRİLDİ

Yerli ve milli invertör için 2,5 yıl AR-GE çalışması yaptıklarını ifade eden Solarkol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Boztunalı ise bu üretimle milyonlarca dövizin Türkiye'de kalacağını söyledi. Boztunalı, "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olan ilk yerli güneş invertörü ve diğer ürünlerimizle sektörde önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Solarkol Genel Müdürü Kemal Ertuğran da "İlk aşamada aylık 250 adet üretim hedefliyoruz. Üretim kapasitesi, önceliğimiz olan Türkiye güneş enerjisi pazarından gelecek talebe yönelik olarak artırılabilecek" dedi. Ertuğran, üretimin Ankara'da gerçekleşeceğini de söyledi.