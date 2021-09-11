Elektrik dağıtım altyapısına 75 milyarlık yatırım

Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Kıvanç Zaimler, elektrik dağıtım sektöründeki gündemi değerlendirmek için basın mensuplarıyla buluştu. Zaimler, dağıtım şirketleri olarak çok önemli bir yatırım hamlesi başlattıklarını belirterek, "Dağıtım altyapımızın yenilenmesi için 75 milyar TL, bakımı için ise 12.5 milyar TL harcayacağız. İnsanımıza gerçek anlamda, kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak için tarihi bir yatırım hamlesi başlattık" dedi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zaimler, sektöre dair son gelişmeleri de aktardı. Zaimler, "Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğalgaz ile elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz" diye konuştu.Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin faaliyetlerinin düzenlemeye tabi olduğunu anlatan Zaimler, şöyle devam etti: "Bu şirketlerin gelirleri düzenleyici kurum tarafından 5 yıllık dönemlerde belirlenmektedir. Bu gelirler rasyonel maliyetler üzerinden tüketici faydası gözetilerek ve şeffaf bir şekilde belirlenir. Tüketici memnuniyeti, servis ve şebeke kalitesi odağında bu şirketlere verilen hedefler her yıl daha zorlayıcı şekilde revize ediliyor. Dolayısıyla dağıtım veya tedarik şirketleri fiyat belirleyemez, fiyat değişikliği talebinde bulunamaz, hatta herhangi bir bedeli keyfi şekilde tüketiciye yansıtamazlar."