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Giriş Tarihi: 11.9.2021 22:08 Son Güncelleme: 11.9.2021 22:08

İGA'dan "İstanbul Havalimanı Müzesi'' paylaşımı

AA
İGA’dan İstanbul Havalimanı Müzesi’’ paylaşımı

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı Müzesi ile ilgili paylaşım yapıldı. Havalimanında yolcular, müze kartıyla İstanbul Havalimanı Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebiliyor.

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı Müzesi ile ilgili paylaşım yapıldı.

Müzenin bazı önemli bölümlerinin görüntülerinin de bulunduğu videonun yer aldığı paylaşımda, "Tarihe tanıklık etmek artık çok daha kolay. Müze kartınız ile İstanbul Havalimanı Müzemizi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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İGA'dan "İstanbul Havalimanı Müzesi'' paylaşımı
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