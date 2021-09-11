İzinsiz ödeme şirketlerine suç duyurusu

Merkez Bankası
, izinsiz ödeme hizmeti sunan şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Bankalar, PTT
ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur" denildi.
Merkez'in açıklamasında bankanın yasal olarak ödemeler alanını düzenlemekle ve denetlemekle görevlendirildiği anımsatıldı.
LİSANS ŞARTI VAR
Açıklamada son zamanlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği izin ve yetkiler olmadan bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği ve bu amaçla üçüncü kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikâyetler alındığı belirtilen duyuruda, tahsilatı yapılmış fonların ödemelerde kullanılmayıp mağduriyet yaratıldığına yönelik yoğun bildirimler ile karşılaşıldığı anlatıldı. Ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi lisansların alınmış olması gerektiği de vurgulandı.