Metal enflasyon

Giriş Tarihi: 11.9.2021

Meşrubat kutusundan arabaya, cep telefonundan klimaya kadar her alanda sanayinin hammaddesi metaller rekor üzerine rekor kırıyor. Bakır, alüminyum ve nikel fiyatları zirve yaptı. Bir süre daha devam etmesi beklenen yükseliş, küresel enflasyonu yukarı çekiyor