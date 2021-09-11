Metal enflasyon

Pandemide, lojistikte dengenin bozulması ve artan navlunlar, Gine
'de darbe ve çip krizi derken üretim maliyetlerinde dünya genelinde ciddi artışlar var. Bunlara bir de alüminyum, bakır, demir-çelik gibi metallerdeki artış eklenince fabrikalarda üretim maliyetleri tavan yaptı. Yılbaşından bu yana geçen dokuz ayda alüminyum yüzde 43.4, nikel yüzde 21.5, demir yüzde 32.8 ve bakır yüzde 20.8 artış gösterdi. Alüminyum fiyatları 13 yılın zirvesine ulaştı, nikel küresel talepteki artışla geçtiğimiz haftaki hızlı yükselişle yedi yılın zirvesine tırmandı.
MEŞRUBATTAN TELEFONA KADAR
Ton başına 2 bin 839 dolara kadar çıkan alüminyumda bu hızlı artışın sebebi ise Gine'de yaşanan darbenin ardından oluşan istikrarsızlık. Çünkü dünyanın en büyük metal üreticisi olan Çin
, ithal ettiği cevherin yarısından fazlası Gine'den alıyor. ING'nin hesaplamalarına göre, bu yılın ilk yedi ayında Gine, Çin cevher tedarikinin yüzde 55'ini sağladı. Alüminyum, meşrubat kutularından, arabalara, akıllı telefondan, yenilenebilir enerji sistemlerine kadar birçok üründe önemli bir bileşen.
Nikel fiyatları, küresel talepteki artış ve metal ile ilgili tedarik endişelerinden dolayı yedi yılın zirvesine tırmandı. Nikel fiyatları ton başına 20 bin 190 dolar olurken, 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesinde.
ÜRETİM MALİYETİ 13 YILIN ZİRVESİNDE
Bakırda bir süredir devam eden artış bu yıl da sürünce fiyatlar uçtu. Yılbaşından bu yana olan yüzde 21'lik artış var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı ise yüzde 44'ün üzerinde. Bu trendden kaçmaya çalışan üreticiler de var. Ancak yağmurdan kaçarken doluya da tutulabiliyorlar.
Bakırın bu yıl rekor seviyelere yükselmesi üzerine ucuz alternatifler arayan firmalardan Japon Daikin, 2025 yılına kadar üretimde bakırın yarısını alüminyumla değiştirmeyi planladığını açıklamıştı.
Ancak alüminyum da 13 yılın zirvesini yaptı. Çin'de devlet daha fazla alüminyum kullanmak için ülkenin en büyük ev aletleri gruplarıyla çalışma halinde.
Çin'de fabrika çıkışlı fiyat enflasyonu ağustos ayında 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Dünyanın en büyük üreticilerinden Çin'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 9.5 arttı. Bu rakam Ekim 1996'da başlamasından bu yana üçüncü en yüksek rakam. TÜFE'ye olan doğrudan etkisi de kendini gösterdi. 2021 için Pekin'in TÜFE hedefi önceki hedeften saparak yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıktı.
ÜFE-TÜFE MAKASI GENİŞLİYOR
Ahlatçı Menkul Değerler Araştırma Uzman Yardımcısı Yasin Sarıhan ise 2020'de emtia piyasasında salgın etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiğini belirterek şunları söyledi: "Petrol fiyatlarında yüzde 65, bakır fiyatlarında yüzde 19 ve alüminyum fiyatlarında yüzde 16'lik bir düşüş söz konusu oldu. Para politikaları sayesinde ekonomilerin ivme alması ve aşılama faaliyetlerinin olumlu sonuçlanması emtia ürünlerine olan talebi artırdı. Artan talebe bağlı olarak emtia fiyatlarında görülen ralli ekonomik faaliyetlerde canlanmayı yansıtmakla beraber tüketici fiyatlarında maliyet kaynaklı artışa neden olmasından dolayı küresel ekonomiler uzun süre sonra enflasyonist bir baskı içerisinde yer aldı. Özellikle gelişmiş ülke ekonomilerde hedeflenen enflasyonun üzerinde arz yönlü eksiklikler başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki ralli fiyatları baskılamaya devam ediyor. Son dönemlerde alüminyum, bakır ve demir cevheri fiyatlarında görülen yüksek seyir yurtiçi üretici fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Ağustos ayı verilerine göre ÜFE – TÜFE endeksleri arasındaki makas 26 puanlık ciddi bir fark var. Özellikle enerji fiyatlarındaki artışların devam etmesi ve emtia piyasasında ertelenmiş talebinde etkisiyle beraber ÜFE – TÜFE arasındaki makasın artmaya devam etmesi olası."
MALİYET BASKISI SÜRECEK Mİ?
Uzmanlar da bu baskının devam edeceği görüşünde. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Emtia grubunda arz kaynaklı yükselişler, küresel enflasyon trendlerini de yukarıda tutacaktır. Çin'de üretici enflasyonu Pekin yönetiminin fiyatları soğutma çabalarına rağmen yüksek emtia fiyatları nedeniyle 13 yılın en yüksek seviyesinde. Temmuz ayında ÜFE yüzde 9 olarak açıklanmıştı. Bu da maliyet baskısının artarak devam ettiğini gösteriyor" dedi. Erkan, tedarik sorunlarının ve girdi getirmedeki tıkanıklıkların, gelişmiş ülkelerde hem sıkışık arzlı bir piyasada yüksek kalan talep etkisiyle enflasyon etkisi yapacağını, hem de üretimde kullanılan girdi sıkıntısından dolayı üretimi yavaşlatacağını belirtti.
STAGFLASYON OLUR MU?
Hammadde etkisiyle enflasyon baskısının, dünyayı durgunluk içinde enflasyona yani stagflasyona götüreceğini belirtenler var. Bundan daha ötesi krize sebep olacağı da öngörülüyor. Hatta Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz hafta bir raporda yükselen enflasyonun kontrol altına alınmaması halinde gelişmekte olan ekonomilerde finansal kriz yaratabileceği konusunda uyardı. Raporda, "Risk primleri önemli ölçüde artacak, en borçlu ülkeler ödemekte zorlanacak ve 2023'ün ilk çeyreğinde küresel ekonomide önemli bir finansal kriz başlayacak. 2008-2009 kriziyle karşılaştırılabilir, uzun bir dönem" denildi.