Pandemide restoranı evde kurduk

Küresel salgın Kovid-19 ile birlikte gelen kısıtlamalar nedeniyle restoranlar kapatılınca evlerdeki düzenek de değişti. Bu dönemde restorana gidemeyen insanlar birçok mutfak eşyasını yenileyerek kendine özel sunumlar yaptı. Bu da özellikle çatal-kaşık, porselen gibi mutfak eşyasını sektörünü iki kata yakın büyüttü. Son bir yılda perakende satışta yüzde 95 büyüdüklerini anlatan Jumbo
Genel Müdürü Sami Hotak, "İnsanlar pandemide evde daha fazla vakit geçirdikleri için yeni ürünler edindiler. 2020'den 2021'e geçerken yüzde 95'lik büyüme hedefledik. Şu anki gidişat bu hedef ile doğru orantılı gidiyor" dedi. Yemek servisi endüstrisi olarak tanımlanan Horeca kanalında da büyüme kaydettiklerini aktaran Hotak, "Kısıtlamaların bitmesi ile öncelikle Ege bölgesindeki otellerden yoğun talep aldık. Bu alanda 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 15 civarında bir büyümemiz var. Cironun yüzde 25'i Horeca'dan" ifadelerini kullandı. Yeni yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Hotak, şunları anlattı: "Önümüzdeki dönem yatırımlarımızı çeşitlendireceğiz. Marina ve yat ürünlerine ağırlık vereceğiz. 4 marinada konsept mağazalar açacağız. Bu kategorimiz için de İtalyan Guzzini markası ile anlaştık. Marinalarda açacağımız mağazalarda ve belli Jumbo mağazalarımızda bu ürünlere yer vereceğiz."