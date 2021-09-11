Rize-Artvin havalimanında sona yaklaşıldı! İlk uçağın ineceği tarih belli oldu

Deniz dolgusuna yapılan Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki denizin üzerine yapılan 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları 24 saat esasıyla hız kesmeden devam ediyor.
Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan ve 100 milyon tonluk dolgunun gerçekleşeceği Rize-Artvin Havalimanı projesinde 97 milyon tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı kule de şekillenmeye başladı.
3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor.
Havalimanı dolgusunda yüzde 97, üst yapıda ise yüzde 47,5 tamamlanma olduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Havalimanında bugün itibariyle yüzde dolgu anlamında yüzde 97 tamamlanma sağlandı.
Yani 100 milyon ton dolgunun 97 milyon tonu bitti. Diğer alt yapı işleri ile birlikte toplam alt yapı seviyemiz yüzde 94,5, üst yapıda da yüzde 47,5 seviyesine ulaştık. Hızla devam ediyor. Amacımız bu yıl sonunda tamamlanmış olarak havalimanımıza ilk uçağı indirmek" dedi.
Rize'de yatırım yapmanın hava koşulları ve coğrafi şartlar nedeniyle zor olduğunun altını çizen Vali Çeber "45 gün hiç ara vermeyen, bir bölümü de afet olan yağışlı bir sezon yaşadık.