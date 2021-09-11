Vakıfbank’tan ‘sürdürülebilir eurobond’ ihracı

Vakıfbank
, sürdürülebilir finansman programı içinde 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ikinci tahvil ihracını başarı ile tamamladı. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, fonlama yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olduklarını belirtirken, ihraca Orta Doğu'dan Asya'ya, İngiltere'den Amerika'ya dünyanın her bölgesinden 180'e yakın kurumsal yatırımcıdan 4 kattan fazla talep geldiğini vurguladı. Üstünsalih, "Güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62.5 baz puan altında yüzde 5.5 oranında gerçekleşti. Nihai getiri oranı yüzde 5.625 oldu. Aralık 2020'de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup sadece Sürdürülebilir Eurobond'lara yatırım yapan fonlara ilk kez ulaşmıştık" dedi.
ÇEVRE DOSTU KREDİ
İhraçtan elde edilen kaynakla çevre dostu ve sosyal temalı kredileri finanse edeceklerini söyleyen Üstünsalih, "Böylece kaynak yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı fonlama yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun aktif tarafında da sürdürülebilir temalı ürünlerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Martta 1 milyar 750 milyon dolarlık Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Üstünsalih, Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla yılın ikinci büyük fonlamasını yaptıklarını söyledi. Üstünsalih, "İşleme gelen güçlü talep Vakıfbank'ın ve ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesi ve itibarını bir kez daha teyit etmiş oldu" dedi.