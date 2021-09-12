Antalya’da ağlayan çocukları görünce aklına geldi! Türkiye’de ilk olan araç KKTC’ye satıldı





Ürettikleri araçları yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediklerini söyleyen Atalay, "Ablamla bir gün sahilde otururken bu araçların 2 kişilik olanlarını gördük. Çocukların binemedikleri için ağladıklarını görünce 'Niye bunun 4 kişilikleri yok' diye düşündük. Araştırdık ve 4 kişilik deniz araçlarını yapmaya karar verdik. Birlikte başladık ancak ablam Ceyda bir süre sonra vefat etti. Biz de onun adının yaşaması için aracımıza Cey-Car ismini verdik. Şu ana kadar 7 araç ürettik" diye konuştu.