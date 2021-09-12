Bakan Varank’tan Nasdaq’ta halka açılan Hepsiburada’ya ziyaret

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varank, Nasdaq'ta halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın Gebze'deki akıllı lojistik merkezini ziyaret ederek, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ve icra kurulu üyelerinden Nasdaq süreci, şirketin operasyonları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

Küresel bir teknoloji şirketine dönüşen Hepsiburada'nın yeni teknolojik ürünlerini inceleyen Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kitabı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" için gelen ilk siparişleri otonom araca yükleyerek paketleme servisine gönderdi.

Bakan Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de Unicorn olarak dünyada nam salan şirketleri ya da kendi deyimleriyle "Turcorn" olan yani milyar doların üzerinde değerlemeye çıkmış şirketleri ziyaret ettiklerine dikkati çekerek, Hepsiburada ziyaretinde hem bugüne kadar yaptıklarını hem de geleceğe dönük planlarını görüştüklerini belirtti.

Hepsiburada'nın dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilen Nasdaq'ta işlem görmeye başladığına işaret eden Varank, "Türkiye'deki teknoloji firmaları için önemli bir gelişme. Türkiye'den ilk defa Nasdaq'ta bir firma halka açılmış oldu ve işlem görmeye başladı. Bu tabii ki bizim açımızdan gurur verici. Nasdaq'ta teknoloji devleri ile aynı yerde işlem görmek gerçekten bir firma açısından gurur ve mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni ilan ettiklerini belirterek, "TÜBİTAK bünyesinde kurduğumuz Yapay Zeka Enstitüsü olarak Hepsiburada ile iş birliğine gidiyoruz. Yapay Zeka Enstitümüz altında özellikle e-ticarete dönük yapay zeka teknolojilerini geliştireceğiz. Bunları Hepsiburada'nın kullanacağı gibi sektöre de bu ürünleri açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN HEPSİBURADA ÜZERİNDEN SATIŞINA YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) Bakanlığın ilişkili kuruluşu olduğunu hatırlatan Varank, Türkiye'de coğrafi işaretli ürünlerin satışını yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

Coğrafi işaretli ürünlerin daha da katma değerli hale gelmesini istediklerinin altını çizen Varank, gelecek dönemde bu ürünlerin Hepsiburada üzerinden satışının gerçekleşmesi için iş birliği yapacaklarını bildirdi.

Bakan Varank, Türkiye'nin teknoloji tabanlı işlerde büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, son zamanda ortaya çıkan Turcorn'ların bunun ispatı olduğunu belirtti.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni ilan ettikleri süreçte 2023'e kadar Türkiye'den en az 10 Turcorn çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan Varank, "Biz bu hedefi koyduğumuzda bizimle dalga geçenler oldu. 'Türkiye'den Unicorn mu çıkar?' dediler. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 5 tane Unicorn'u var. 2023 yılına kadar en az 10 Unicorn'un Türkiye'den çıkacağını görebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, bu yılın ilk yarısında Türkiye'den start-up'ların, filiz girişimlerin 1,3 milyar dolarlık yatırım aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu da gerçekten büyük bir rakam ve Avrupa'da rakip diyebileceğimiz ülkelerle kıyasladığımızda ciddi bir doğrudan yatırımın, fonların Türkiye'ye ilgisi olduğunu görebiliyoruz. Hepsiburada ile olduğu gibi Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalarımızla da yakın ilişkide bulunmayı sürdüreceğiz ve şirketlerimizin değerini artırarak onları birer global marka haline getireceğiz."

"GÖZLERİNİ YURT DIŞINA, İHRACATA DİKSİNLER"

Hepsiburada'yı Avrupa ve Asya pazarında görmek istediklerini belirten Varank, özellikle Türkiye'deki tedarikçilerin Hepsiburada gibi markalar üzerinden dünyaya ihracat yapmasını istediklerini bildirdi.

Hepsiburada'nın teknolojiye ciddi yatırım yaptığını ifade eden Varank, "Super App" denilen süper yazılım noktasında çalışmaları olduğuna işaret etti.

Super App'lerin bütün ihtiyaçların aynı platformdan görülebildiği, aynı zamanda ödemelerin de yapılabildiği yazılımlar olduğunu aktaran Varank, bu alanda çalışan bütün firmaları baş tacı olduğunu kaydetti.

Varank, "Gelsinler, Türkiye'de daha fazla bu pazarda oyuncu olsunlar ama mutlaka gözlerini de yurt dışına diksinler, ihracata diksinler." çağrısında bulundu.

TEŞEKKÜR PLAKETİNİ OTONOM TESLİMAT ROBOTU TAKDİM ETTİ

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ da Bakan Varank'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Kendisine dünyanın teknoloji borsası Nasdaq'a kote olan ilk ve tek Türk şirketi olarak halka arz süreçlerimiz, şirketimizin inovasyonları, operasyonları ve planlarımız hakkında bilgi verme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde Türkiye'nin ilk "Yapay Zeka Yetkinlik Merkezi"ni kurmak için TÜBİTAK ile protokol imzaladıkları bilgisini paylaşan Emirdağ, yapay zeka alanında tüm sektörlerle etkileşim içinde ve geniş katılımlı bir ekosistemle ticaretin dijitalleşmesi adına Ar-Ge ve patent çalışmalarını hayata geçireceklerini bildirdi.

Öte yandan Nasdaq'ta halka arzın ardından 500 milyon doları Türkiye'ye getiren Hepsiburada, bu kaynağı dijitalleşmeye yönelik kullanma kararı alırken, buna ilişkin ilk örnek de Varank ile paylaşıldı.

Emirdağ, Bakan Varank'a ziyareti için hazırladıkları teşekkür plaketini otonom teslimat robotu ile takdim etti.

Yerli girişim Delivers.ai ile iş birliğine giden Hepsiburada, İTÜ ARI Teknokent'te otonom teslimat robotları üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Üzerlerindeki sensörler, kameralar ve radar sayesinde çevreye uyum sağlayan robotlar, saatte 7 kilometre hızla hareket ediyor. 15 kilograma kadar paket taşıyabilen dört tekerlekli robotlar, teslimat sırasında bir operatör tarafından izleniyor.

"E-TİCARETTE COĞRAFİ İŞARET SEFERBERLİĞİ" BAŞLATILACAK

Bakan Varank'ın açıkladığı TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ve Hepsiburada iş birliğinde kurulacak Yapay Zeka Yetkinlik Merkezi, finans ve e-ticaret konularında sektörün saha problemlerine odaklanacak. Merkezde Türkiye'de perakende sektörünün e-ticaret dönüşümündeki sorunlara çözümler sunulacak.

Merkez, TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek. Merkezde, sektörün ihtiyaç duyacağı dijital kütüphaneler oluşturulacak, Ar-Ge niteliğine katkı sağlayacak ortak yayın ve patent çalışmaları yürütülecek.

TÜRKPATENT ve Hepsiburada iş birliği ile "E-Ticarette Coğrafi İşaret Seferberliği" başlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde yürütülecek projeyle coğrafi işaretli ürün üreten işletmelerin, KOBİ'lerin, kooperatiflerin ve kadın girişimcilerin "HepsiTürkiye"den programı ile e-ticarete adım atmaları sağlanacak. Bölgesel kalkınmayı destekleyecek proje ile coğrafi işaret başvurularının da artırılması hedefliyor.

Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü 2015 yılında 13 milyar dolarken 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 88 milyar dolara çıktı, 2025'te pazar büyüklüğünün 397 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 2015'te e-ticaretin toplam ticaretten aldığı pay yüzde 3 iken, 2020'de yüzde 10'a yükseldi. 2025'te bu oranın yüzde 22 olacağı tahmin ediliyor.

1 Temmuz 2021'de dünyanın en büyük teknoloji borsası Nasdaq'ta halka arz edilen Hepsiburada, 2020 yılında 17 milyar liralık ticaret hacmine ulaştı. 9 milyon müşteri ile 45 bin satıcıyı buluşturan e-ticaret platformu, 32 kategoride 44 milyondan fazla ürün satıyor.

Bakan Varank'a ziyaretinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Adem Ceylan da eşlik etti.