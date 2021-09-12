Balık fiyatları ne zaman düşecek? Esnaf gün sayıyor





"FİYAT DÜŞERSE DAHA ÇOK BALIK YİYEBİLİRİZ"



Yüksek fiyatlar sebebiyle sürekli balık tüketemediklerini ifade eden müşteri Ahmet Katman ise "Bence bu konudaki en büyük etken çevre. Denizlerimiz çok kirli. Eğer eviniz kirliyse gelmek istemezsin. Aynı şey deniz içinde geçerli. Denizler kirliyse balık da gelmek istemez. Bu durumda da arz olur, talep fazla olur. Bu kez de fiyatlar artar. Balıklarımızı çevre yüzünden kaybediyoruz. Eğer ki denizlerimizi kurtarabilirsek balıklarımız gelir, fiyatlar düşer. Fiyat düşerse daha çok balık yiyebiliriz" şeklinde konuştu.