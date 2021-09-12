Bilişim Vadisi’nde hem elektrikli hem otonom araçlar yarışacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde yarın gerçekleştirilecek. Hazır Araç kategorisinde 7 takım, Özgün Araç kategorisinde ise 29 takım olmak üzere toplam 36 ekibin katıldığı yarışma öncesi takımlar Bilişim Vadisi'ne gelerek 4 haftalık kampa girdi.





Hazırlanan parkurda araçlarını deneme imkanı bulan takımlar, bugün son kontrollerini yaptı. Yarışma kapsamında öğrenciler sürücüsüz araçlarla, parkurda belirlenen noktadan yolcu alacak, başka bir noktada yolcuyu indirecek ve belirlenen bitiş noktasındaki alana kendi kendine park edecek. Tüm parkur boyunca trafik kurallarına ve tabelalar ile belirtilen yönlendirmelere de uyması gereken araçlar, parkuru tamamlaması halinde görevi başarmış sayılarak puanlanacak. Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda Hazır Araç kategorisinde birinci olan ekibe 40 bin TL para ödül, ikinci olan ekibe 30 bin TL, üçüncü olan ekibe ise 20 bin TL ödül verilecek. Özgün Araç kategorisinde ise birinci ekibe 75 bin TL, ikinci ekibe 50 bin TL, üçüncü ekibe ise 35 bin TL ödül verilecek.



'ÖĞRENCİLER 4 HAFTA BOYUNCA ARAÇLARINI PİSTTE DENEME İMKANI BULDULAR'



Bilişim Vadisi Ekosistem Geliştirme Ofisi Direktörü Tuğba Öztepe, "TEKNOFEST yarışması kapsamında Robotaksi yarışmasını Bilişim Vadisi'nde düzenliyoruz. Sponsorlarımız arasında TÜBİTAK ve HAVELSAN da var. Bu yarışma, bu sene üçüncü kez düzenleniyor . Geçtiğimiz seneden farklı olarak, bu sene yarışmada iki farklı kategori var. Hazır Araç kategorisi ve Özgün Araç kategorisi olarak ikiye ayrılıyor. Kendi aracını yapan ekiplerimiz var, bizim araç verdiğimiz ve üzerinde kendi yazılımlarını deneyen ekiplerimiz de var. Hazır Araç kategorisinde 7 ekibimiz var. Toplamda ise 36 farklı ekibimiz şu anda alanda faaliyetlerini yürütüyorlar. Geçtiğimiz seneden farklı olarak bu sene burada bir kamp yaptık. Öğrenciler 4 hafta boyunca araçlarını pistte deneme imkanı buldular. Hazır Araç kategorisindeki ekiplerimiz, biraz daha fazla çalıştılar. Çünkü onlar ilk defa bu kategoride bir şey yapacaklar" dedi.



'HEM ELEKTRİKLİ HEM OTONOM BİR ARAÇ YAPACAKLAR'



Yarışmanın zorluğuna dikkat çeken Öztepe, "Robotaksi yarışması gerçekten çok zor bir yarışma. Çünkü hem elektrikli hem hem de kendi giden otonom bir araç yapacaklar. Yapay zeka karar veriyor olacak. Dönmesi mi gerekiyor? Geçmesi mi gerekiyor? Bunların hepsini makine öğrenmesi ile yapmak durumundalar. Alanda lidar veya kamera ile görüntü alıp bunu işleyip, sonrasında yapay zekanın bu noktada akıllı bir karar vermesini sağlamaya çalışıyorlar. Aynı anda GPS ile de alanda nasıl hareket etmeleri gerektiğini görüyorlar." diye konuştu.