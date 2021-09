Bu defa treni kaçırmayıp en önde yer alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sanayi devrimindeki gibi geride kalmayacağını ve yeni küresel düzende trenin en önünde yer alacağını söyledi. Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz" diye konuştu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 'nin (MÜSİAD) 26'ncı Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada 1.000 yıldır vatanı için mücadele ettiğini, bu nedenle sanayi devrimini kaçırdığını hatırlatarak, "Bizi adeta can derdine düşürenler bilinçli olarak bu sürecin dışında kalmamızı sağladılar. İstiklal Harbimizi zaferle sonuçlandırıp, Cumhuriyetimizi kurmak suretiyle kendimize yeni bir istikamet belirledik. Ama bu dönemde de rahat bırakılmadık. Dünya bilgi ve teknoloji devri yaşarken biz tüm enerjimizi ve vaktimizi, iç çekişmeler ve kavgalara teksif ediyorduk. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Küresel ve ekonomik güç dengeleri çatırdıyor, bu çatırtı aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak. Hem de en ön tarafında hak ettiği yeri alacak" dedi.Türkiye'nin geleceğini inşaya odaklandığını söyleyen Erdoğan, şunları anlattı: "Türkiye 81 vilayeti 84 milyon vatandaşı, kol kanat gerdiği kardeşleri, tarih kültür birlikteliği olan dostlarıyla beraber hedeflerine kilitlenmiş vaziyette. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını gündemlerini yeniden hortlatmak için uğraşanlar yok değil, ama hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah bugünden sonra da büyük ve güçlü Türkiye'nin yolundan sapmaya izin vermeyeceğiz. Milletimiz bilhassa 2013 yılından beri önüne konan her senaryonun, oynanan her oyununun, kurulan her tuzağın gerisindeki bu gerçeği gördüğü için desteğini bizden hiç esirgemedi. Vesayete karşı duruşa güç veren milletimiz kaos çığırtkanlarıyla, terör örgütü, darbecilerle mücadelemizde hep yanımızda oldu." Bugün Türkiye'nin bölgedeki her meselede tartışmasız söz sahibi olduğunu hatırlatan Erdoğan, " Suriye 'den Libya 'ya, Akdeniz 'den Kafkasya'ya kadar her yerde bu konumun etkilerini görmek mümkündür. Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye'nin kaydadeğer yeri ve ağırlığı vardır. BM'den G20'ye her yerde ülkemiz farkını hissettiren bir duruş sergilemektedir. Savunma sanayi başta olmak üzere, teknolojiye dayalı üretimde Türkiye kendi markalarını çıkartır ve tüm dünyaya kabul ettirebilir bir seviyeye gelmiştir" dedi.EKONOMİDEKİ gelişmelerden bahseden Erdoğan, "Darbe girişiminden kur saldırılarına, salgından afetlere kadar yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz. Büyüme, istihdam, ihracat, yatırımlardaki hareket ortada... Üretim artışı ortada, her birinin rakam karşılıklarını en iyi sizler biliyorsunuz" dedi. Sel felaketlerinde bir yıl içinde herkesin konutlarının teslim edileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Avrupa, ABD'nin haline bakın. Oralarda sefalet diz boyu... Bu millet böyle bir konuma düşmedi. Van, Bingöl'de yaşadık bunu. Buraları yeniden ayağa kaldırdık. Yolumuza devam ediyoruz. Üzerimizdeki sorumluluk büyüktür. Afganistan, Azerbaycan, Libya, Suriye, Irak'ta aynı şekilde. Bunun için 2023 önemli diyoruz. Birliğimize kardeşliğimize halel getirmeden bu süreci aşarsak, önümüzde bambaşka bir dönem açılacaktır" dedi.OĞUL Bush'u ziyaretinde geçmişte yaşadığı bir anekdotu anlatan Erdoğan, "Bush'a 'Bize İHA niye vermiyorsunuz' diye sordum. Rice'ı çağırdı, 'Türkiye'ye İHA niçin vermediniz' diye sordu. Kendisi de 'Hemen talimatı verelim, İHA gönderelim' dedi. Fakat İHA'yı bize o zaman sadece 2 günlüğüne verip, tekrar geri alma durumu vardı. Koordinatları belirliyordu. Sonra bu şekilde İHA verdiler. Ama ne oldu bizi ev sahibi yaptılar. İHA, SİHA üretir hale geldik. Şimdi işi ileri götürerek AKINCI denilen görevi, başarısı çok çok farklı olan, silahlı insansız hava aracının en üst segmentini dünyanın ilk 3'ü içerisinde yer alanı üretir hale geldik. Baykar şu anda yetiştiremiyor. Bunların mühimmatını da Türkiye kendisi yapar hale geldi. Türkiye'nin savunma sanayinde dünyada bulunduğu yeri farklı bir konuma taşımış oldu. 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. Eğer bugün Gabar'da Bestler Deresi'nde terörle mücadelede çok çok önemli bir mesafe kat ettiysek bunlarla beraberdir. Bu imkânlar olmasaydı terörle mücadelede bu başarıyı yakalayabilir miydik? Hayır. Diyarbakır'ın cadde sokaklarında rahatlıkla dolaşılıyorsa işte bundan dolayı... Cudi'de böyle, Gabar'da böyle. Bundan sonraki süreç daha huzurlu, daha farklı olacak. Akıncı'nın teslim töreninde gördüğüm gençlik beni çok etkiledi. 3.500 genç orada bu eserin sahibiydi. Gece-gündüz demeden çalıştılar, gayret ettiler, eserleri ortaya çıkardılar. Hâlâ çalışıyorlar. Bu yarışı önde götüreceğiz. Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeye, saptırmaya da, siyasi, sosyal, ekonomik uçurumların kenarına getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Hep daha ileriye gidecek ve mutlaka hedeflerimize ulaşacağız" değerlendirmesini yaptı.MÜSİAD'IN 26. Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan Mahmut Asmalı oldu. Abdurrahman Kaan'dan görevi devralan Asmalı, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Hamdolsun Türkiye, son 20 yılda sağlık alanında yaptığı akılcı yatırımlar ve büyük dönüşümle Kovid-19 salgınını dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olmuştur. Türkiye, gelişmiş ekonomilerin bile büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, salgının ekonomi üzerindeki etkisini sınırlı tutmayı başarmıştır. Başta ekonomik büyüme olmak üzere, ihracat ve yatırımlarda rekor artışlar elde etmiştir. Sağlık alanındaki başarılı süreç gibi, coğrafi konumumuz, lojistik ve imalat sanayindeki güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin büyük bir atılım göstereceğine yürekten inanıyoruz" dedi.