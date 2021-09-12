Giriş Tarihi: 12.9.2021

Bu defa treni kaçırmayıp en önde yer alacağız ZEYNEL YAMAN

MÜSİAD Genel Kurulu’na katılan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin sanayi devrimindeki gibi geride kalmayacağını ve yeni küresel düzende trenin en önünde yer alacağını söyledi