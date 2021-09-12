DHMİ’den KKTC’ye eğitim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesinde görevli 16 personel, DHMİ Havacılık Akademisinde eğitim görüyor.
Stajyer Hava Trafik Kontrolörleri için açılan 130. Dönem Temel ATC Kursu'na katılım talepleri kabul edilen KKTC vatandaşı 16 personelin teori eğitimi 13 Ağustos – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi.
KKTC personeli teorik eğitimin yanı sıra, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce onaylanan eğitim planlarına uygun olarak Meydan Kontrol, Yaklaşma Kontrol (Manuel/Radar), Saha Kontrol (Manuel/Radar) eğitimlerini alacak. Eğitimlerin uygulama kısmı 4 Ekim – 23 Aralık 2022 tarihleri arasında DHMİ Havacılık Akademisinde (Esenboğa Tesisleri) bulunan simülasyonlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.