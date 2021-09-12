Soran çok alan yok! İkinci el araba fiyatları cep yakıyor





"Benim galerim var ama buraya da ne olur ne olmaz arabamı getirdim. Kalabalık var ama araba alan yok. Örneğin adam galerisinde arabasını 65 bin TL'ye koyuyor ama burada 75 bin TL istiyor. Bu sebepten dolayı da fazla araç satılmıyor. Çok eski arabalara bile 40 bin TL fiyat biçiyorlar. Ne yapsın bu insanlar."





"SABAH 9'DAN BERİ BURADAYIM"



Açık oto pazarına arabasını satmaya getiren Hakkı Öz ise, sabah 9'dan beri beklediğini fakat müşteri bulamadığını belirtti. Arabasını ihtiyaçtan dolayı satışa çıkardığını söyleyen Öz, "Sabah 9'dan beri buradayım. Çok kişi arabamı sordu fakat hala müşteri bulamadım. Ben normalde alım satım işi yapmıyorum. İhtiyaçtan dolayı arabamı satmaya getirdim. İnşallah arabamı satarım" diye konuştu.