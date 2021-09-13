Balıkesir’de tüm zamanların turizm rekoru bekleniyor

Devam eden pandemi tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörünü de etkilemişti. Yaz sezonu açılmadan hemen önce seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve tedbirlerin esnetilmesi ile Milyonlarca kişi tatil palanları yaptı. Haziran ayının ortalarında başlayan büyük hareketlilik, Kurban Bayramında ise zirve yapmıştı. Bu hareketlilikten Balıkesir de nasibini fazlasıyla aldı. Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Balıkesir'in 2021 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağını ifade etti.

"EYLÜL VE EKİM HAREKETLİ GEÇECEK"

Okulların açılmasıyla birlikte talepte bir azalmanın olduğunu ancak tatil için Eylül ve Ekim aylarını bekleyen bir kitle olduğunun ifade eden Öğretim Üyesi Muammer Bezirgan, "Ben bu yıla özgü talebin sonbahar aylarında da devam edeceğini düşünüyorum. Turizm Bakanlığı ve TUİK henüz yaz dönemi turizm istatistiklerini yayınlamadı. Ancak konaklama işletmelerinden aldığım bilgiler, saha gözlemleri ve Koca seyit havalimanındaki yolcu trafiği vb. gibi ön verilere göre Balıkesir'de turizm patlaması yaşandığını söyleyebilirim" dedi.

BALIKESİR'İN REKOR YILI

Bu yıl Balıkesir'de adeta bir turizm patlaması yaşandığını dile getiren Bezirgan, "Türsab'a göre iç pazarda Türkiye genelinde 10 Milyonun üzerinde kişi, yaz döneminde şehirlerarası seyahate katıldı, otellerdeki iç pazar dolulukları 2019 yılına göre yüzde 35 ila 40 üzerinde gerçekleşti. Bu rakamların Balıkesir için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Benim beklentim Balıkesir turizminin 2019 yılına göre yüzde 25'lik bir artış yaşandığı yönünde. Böyle bir sonuç gerçekleşirse 2021 yılı Balıkesir turizminin rekor yılı olur." dedi.