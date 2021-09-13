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Giriş Tarihi: 13.9.2021 19:25

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin toplandığını belirterek, "Toplantıda finansal sektörün görünümü, risk ve fırsatlar ile makro ihtiyati tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.

piyasalar
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Finansal İstikrar Komitesi toplandı
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