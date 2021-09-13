Köşk Barajı’nda sona yaklaşıldı

Erzurum'da yapımı devam eden Köşk Barajı, bölgede önemli bir tarım alanı sulama faaliyetini yürütecek. Devlet Su İşleri tarafından son yıllarda bölgeye yapılan milyon liralarca yatırımlar, hem elektrik üretimi hem de tarımsal sulama da hayvancılık ve enerji sektörlerine ciddi katkı sağlıyor. Son olarak Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yüzde 80'i tamamlanan Köşk Barajının ülke ekonomisine yılda 1 milyon liranın üzerinde bir katkı sağlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Erzurum'da yapılan Köşk Barajında sona yaklaştık. Yapılan baraj sonrası ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 1770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolusavak imalatı ve ulaşım yolları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 0,500 milyon metreküp olan Köşk Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 62 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.