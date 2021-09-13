Savunma Sanayii Başkanı Demir’den otonom araç yapan gençlere destek

'BURADA BİR TEKNOLOJİ GÖSTERİMİ YAPILIYOR'

Yarışmanın, geleceğin teknolojisi açısından önemine vurgu yapan Demir, "Elektrikli otonom araçlar yarışması için gençlerimiz buradalar. Artık dünya otonom, insansız bir dünyaya doğru gidiyor. Çeşitli araç kategorilerinde, hava, kara, deniz araçlarının çeşitli boyut ve kategorilerde insansızlaştığını, otonomlaştığını görüyoruz. Bu bir teknoloji yarışı ve uygulama alanı. Bunlardan birisi olan otonom kara araçları konusunda arkadaşlarımızın çalışmalarını gördük. Bu konudaki hevesin, gayretin ne kadar yaygın olduğu bizim için gerçekten önemli bir müjde oldu. Bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. Burada bir teknoloji gösterimi yapılıyor. Burada yapılan gösterimin çeşitli alanlarda uygulamasını göreceğiz. Buradaki çabalarla, tecrübelerle ileride bu işin mutfağından gelmiş, teknolojiyi gerçek hayata uygulamış, daha da iyisini yapmak üzere kolları sıvamış bir genç kitle ile karşılaşacağız. Bu yayılımı önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın kendi aralarında oluşturdukları ekip ruhunu önemsiyoruz. Çeşitli alanlardaki kişilerin bir araya gelerek birbirlerine bir şeyler öğretmelerini, bir ürün ortaya çıkartmalarını önemsiyoruz" dedi.