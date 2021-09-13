Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır

Pendik'te Teknopark İstanbul'un içerisinde yer alan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı için açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtım filmi gösterildi.

"ÜLKENİN SAVUNMASI ÇOK YÖNLÜ BİR KAVRAMDIR"



Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bir ülkenin savunması çok amaçlı, çok yönlü bir kavramdır. Şu anda bunun da başında siber dünya geliyor. Siber Akıncılar, çok güzel bir isim. Tebrik ediyorum. Akıncılar ne yapardı? Evet bir fetih ama aynı zamanda güvenliği sağlardı. Eğitim almamış, bileği kuvvetli olmayan, çevik olmayan, hareketli olmayan daha akına çıkmadan önce sahalarda at binen, at binmeyi öğrenen, kılıç kuşanan, iyi yetişmiş bir akıncı olmazsa ne olur. Kös kös geri döner. Peki o akıncılar nasıl eğitilir? Onların da başında gerçekten çok bilge hocalar olması lazım. Ama o akıncılara siz gerekli atı, oku, kılıcı, teçhizatı vermezseniz ne olur? Yine bir şey olmaz. Buradan nereye geleceğim? Siz siber akıncılarımıza sizlere gerekli teçhizatı, donatımı, eğitimi verecek yapı burada. Geleceğin akıncılarını inşallah hep beraber yapacağız" diye konuştu.

"GELECEĞİNİZİ ÇİZİYORSUNUZ"



Demir, "Bu çocuklar bu işe gönül verirlerse değme üniversite mezunundan çok daha yetenekli, çok daha aranan elemanlar olurlar. Şu anda geleceğinizi çiziyorsunuz. 3-4 sene sonra siz çok aranan elemanlar olacaksınız. Tabi ki üniversiteye gitmek idealiniz olur. Yolunuz açık ama sakın unutmayın burada alacağınız yetenekler sizleri çok aranan ve gelecekte çok ihtiyaç duyulan elemanlar yapacak. Belki bir kısmınız üniversiteye gitmeye dahi hissetmeden çok başarılı işler yapacak belki şirketler kuracak, belki çok büyük şirketlerde çalışacaksınız" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Binayı gezerek velilerle kısa süreli sohbet etti.